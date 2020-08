Michelle Soifer extraña su ‘totó’ y sus piernas tras bajar de peso

Compartir Facebook

Después de ser duramente criticada por haber bajado más de 20 kilos de peso, la chica reality Micheille Soifer afirmó que no le afectan los comentarios en su contra, pero aceptó que extraña su anterior anatomía.

“Honestamente extraño mi derrier y mis piernas porque me había acostumbrado a tener un cochón (risas), pero me siento muy bien así. Creo que necesitaba hacer ese cambio, afectaba mi salud”, indicó la modelo para las cámaras de ‘Estas en todas’.

Asimismo, la popular ‘Michi’ le respondió a una conductora de espectáculos que viene opinando de su físico constantemente, aunque no quiso decir su nombre al parecer se trataría de Magaly Medina, quien viene cuestionando su físico en su programa.

“Hay una persona que tiene voz a nivel nacional, habla y dice: ‘ella está al punto de la anorexia’ y eso sí me parece irresponsable por muchos motivos, porque hay muchas personas que sí sufren de anorexia, no puede ser tan irresponsable de salí a decir ese tipo de cosas”, dijo Soifer.

ASEGURÓ QUE NO ESTA DESNUTRIDA

Soifer también se mostró alarmada por la poca ética profesional de algunos doctores, pues indicó que opinan de ella cuando no tienen su historial clínico y no saben qué régimen de alimentación viene llevando tras la operación de manga gástrica.

“Dicen ‘efectivamente esta chica está desnutrida’ cuándo no tienen un historial médico de mi persona, nunca me han visto en persona, no saben nada de mi vida”, aseveró.

PIDE RESPETO A DOCTORES

Para Micheille estos doctores se han acostumbraron a verla con 80 kilos, por eso es que viene cuestionando su estado de salud.

“Una vez que uno se opera tiene que cumplir ciertos requisitos y tomas proteínas y vitaminas, que te ayudan a estar estable. No pueden ser tan ligeros de lenguas”, afirmó la integrante de ‘Esto es guerra’ y aclaró que operación no fue estética.

