«Mientras haya vida, hay solución a todo»: Susana Alvarado reflexiona sobre su vida por su cumpleaños

Susana Alvarado es una querida artista de la cumbia peruana que forma parte de Corazón Serrano. Hoy, la cantante está de cumpleaños y compartió un reflexivo mensaje sobre este año, sobre todos los problemas de salud que tuvo que afrontar.

Tuvo un año difícil

La cantante de Corazón Serrano es una artista muy querida por el público. Susana Alvarado ha encanto a los seguidores con su talento, humildad, amabilidad y dedicación a su trabajo.

Hace unas horas antes de su cumpleaños, Susana Alvarado publicó un video por medio de sus historias donde reflexionaba sobre su último año. «Ya falta muy poco para cumplir un año más de vida. Soy feliz, creo que ha sido un año muy difícil para mí en los últimos meses», inicia.

La ‘Morena de Oro’ continuó contando sobre las diferentes enfermedades que sufrió: «No solo me enfermé con esto de las descompensaciones que ustedes ya saben, también me enfermé de los riñones, de los bronquios».

«Tuve que medicarme con corticoide, me hinche a base de eso porque hay una reacción fuerte en mí. Me tocó, me quedé sin voz y estuve con los ‘riñones en la boca’, un decir», agregó explicando las razones por la que no cantaba en los últimos conciertos de Corazón Serrano.

Luego, Susana Alvarado comenta que siempre trata de ver el lado bueno de las cosas con mucho ánimo. «Mientras que haya vida, hay solución a todo. Bueno todos tenemos cosas malas, pero tengo que decir que soy muy optimista, así que vamos para arriba», dijo finalmente.

¡Feliz Cumpleaños Susana Alvarado!

La vocalista de Corazón Serrano, Susana Alvarado, está cumpliendo hoy sus 26 añitos. El grupo fundado por los hermanos Guerrero Neira no podían pasar la oportunidad de celebrar su cumpleaños y desearle todo lo mejor.

«Querida Susana en este día tan especial desearte los mejores deseos y éxitos en tu vida. Gracias por tu profesionalismo. Gracias por tu dedicación. ¡Feliz cumpleaños morena de oro!», escribieron junto a una foto de la cantante de cumbia en sus redes sociales.

De inmediato, muchos seguidores de Susana Alvarado correspondieron también con sus saludos por su cumpleaños. Varios fans le desearon lo mejor y que nuevamente pueda estar al 100% de su salud y seguir deleitando con su voz.