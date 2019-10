Miguel Arce la hace linda en México y chotea a Cathy Sáenz

Tras hacerla linda en México, el actor y exchico reality, Miguel Arce, se encuentra de visita en el Perú y nos contó que su éxito en el país charro es porque es una persona “terca” y “chancona”. De otro lado, confesó que es una enamoradizo y no le importa la edad cuando se fija en una mujer.

-Ahora vemos a más peruanos en México, ¿crees que has abierto camino?

No sé, las cosas se hacen por perseverancia. Siempre he dicho que no soy el más pintón, ni el más fuerte, ni el más rápido, pero lo que sí soy es el más terco. Súper chancón.

-A los chicos reality siempre se le ha dicho carita bonita y sin talento…

Eso siempre dicen para atacarte. Uno de mis objetivos es crecer afuera, tener un protagónico en Televisa o Azteca; y regresar a un reality para que la gente me tire piedra (risas).

-¿Estas soltero?

Terminé una relación en noviembre del año pasado (con la actriz mexicana Martha Julia), ahora estaba con alguien más pero me acabo de pelear. Estoy en una indecisión (sobre mi relación).

-¿Te gustan maduritas?

Ella tiene 33 años. Nunca he estado con muchas chicas de mi edad, siempre he estado con muy menores o muy mayores. En realidad las amo a todas (risas).

-¿Te enamoras rápido?

En Combate me enamoraba cada semana y mis romances no era armados como dicen. Cuando estoy soltero me enamoro interdiario (risas), pero cuando estoy con pareja solo tengo ojos para ella.

-¿Qué opinas del debut de Cathy Sáenz como conductora?

Solo veía a Peluchín (Rodrigo González) en ese canal. Todos saben que no me llevo con Cathy Saénz pero le deseo lo mejor y lejos de mis ojos.(J.Aspilcueta)