Miguel Arce: “No soy gay, pero si lo fuera, no tendría nada de malo”

El modelo Miguel Arce habló largo y extenso sobre sus inicios en la actuación y cómo hace poco llegó a debutar en México, en nada más y nada menos, ‘La Rosa de Guadalupe’.

Vale decir que hace al menos cinco años, el excombatiente radica en tierras aztecas tras dejar los realitys. En reiteradas ocasiones, Arce expresó que le encantaría mostrar sus dotes artísticas.

Recientemente, Miguel Arce fue noticia a nivel nacional luego de su debut en mencionada producción, donde acaparó portadas por su papel como persona gay. Él sin problemas, se mostró orgulloso de este gran paso.

El ahora actor habló con un diario local y reveló que usuarios lo chancaron tras su aparición como gay en ‘La Rosa de Guadalupe’. “A ver, no soy gay, pero si lo fuera, no tendría nada malo que lo fuera ¿no? Que digan lo que quieran. La verdad, me resbala bastante. Es bien difícil que alguien crea en Perú que soy gay, por el historial.

Tildan de ‘figureti’ a Miguel Arce por ‘hablar mal’ de Gian Piero: “Hace show para salir en pantalla”

Miguel Arce reapareció en televisión para criticar duramente a Gian Piero Díaz tras el accidente sufrido por Elías Montalvo. Recordemos que ‘Pipi’ fue reprobado por figuras de la farándula y mismos usuarios por ‘minimizar’ lo ocurrido, aunque él ya explico que su intención era dar calma a los televidentes.

En ese sentido, el exchico reality se dio espacio para criticar al conductor de ‘Esto es guerra’ llamándolo ‘lobo disfrazado de oveja’. Vale decir que ambos (Miguel Arce y Gian Piero) compartieron programa en ‘Combate’ por muchos años.

Las redes sociales se encendieron con los comentarios de Miguel Arce y lo tildaron de figureti. “Me parece de mal gusto”, “todo el show que hace por salir en pantalla”, “paquetazo”, “mal competidor”.

