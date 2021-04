Miguel Moreno y Kike Suero, el dúo dinamita de Radio Karibeña

Compartir Facebook

Son la dupla perfecta. Los populares humoristas Kike Suero y Miguel Moreno, vienen conquistando a los oyentes de Radio Karibeña (94.9 de la F.M.) con ‘El súper show de la Karibeña’, que va de 6:00 a 9:00 de la mañana, con el mejor entretenimiento e información de la mano de los mejores humorista del Perú.

“La aceptación del público es muy buena, muchos llaman para pedir los chistes de Kike y yo estoy haciendo lo mío, lo entrevisto, hablamos de fútbol, farándula. Se ha complementado muy bien, nos estamos acompañado muy bien”, dijo el conocido imitador Miguel Moreno.

En tanto, Kike se mostró entusiasmado con este programa que lo regresa a la palestra. “Estoy feliz y contento por esta nueva oportunidad que me está brindando la vida.

Quiero agradecer a la Karibeña, a Karen Capuñay y al productor Junior, porque están apostando por mí a pesar de todo lo que dijeron sin pruebas. Así que estoy bien agradecido por esa confianza que me están brindando, esa confianza no la voy a defraudar”, añadió Kike Suero .

MÁS FUERTE QUE NUNCA

Pese al mal momento que atravesó Suero con la madre de sus hijas, viene demostrado que ha superado cualquier obstáculo que la vida le puso en el camino.

“Hay gente que en realidad quería verme mal, o pensaba que estaba destruido, pero eso a mí no me afecta, ni tampoco me detengo a hacerles caso, porque no significan absolutamente nada en mi vida”, refirió Kike.

Asimismo, Miguel Moreno aseguró que su partner viene cumpliendo con el trabajo, resaltando su puntualidad. “Él está demostrando que está aprovechando esta nueva oportunidad, incluso llega más temprano que yo.

Es muy talentoso, en esta etapa de su vida lo veo más plantado, más responsable, lo tengo entre Seija y Seija jajajaja”, acotó. Finalmente, la dupla espera convertirse en los preferidos de las mañanas, pues el talento que tiene cada uno es innato e insuperable.

“No pensé entrar tan rápido a un medio de comunicación y entré por la puerta grande como es Karibeña, una radio respetada y escuchada por todo el Perú.

La tele es otro público y la radio es totalmente diferente, tuve nervios pero con la confianza del público sé que voy a dar lo que esperan, en este caso el humor que quieren. Seremos los reyes de las mañanas”, precisó Kike.