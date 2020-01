Luego de alarmar a más de uno tras confesar que le detectaron cáncer a la próstata en primer grado, el comediante peruano Miguel Barraza comentó que está tranquilo y toma la enfermedad con serenidad.

“Anímicamente estoy bien, maravilloso. Es una pequeña complicación de todos los hombres. Soy principiante, ojalá que se vaya de una vez porque sí preocupa, no porque me vaya a ir pa’ la Habana, porque todo el mundo se va a ir pa’ la Habana, sino porque dejo a mi público que justo este año prometí tener un programa de televisión, de radio o de lo que sea”, dijo el imitador.

“¿Si la noticia alarmó mi año? No. Para mí es como que Dios te da una prueba y yo ya me divertí bastante, hice muy bien, también hice muy mal, me porté como un ser humano y ahora, antes de irme pa’ la Habana, tengo que dejar la risa en la cara de los que me amaron y me amarán”, afirmó.

Por otro lado, evidenció sus ganas por volver a la televisión y hacer reír a la gente e indicó que estaría en conversaciones con el sonero y humorista, Pablo Villanueva ‘Melcochita’ para comenzar un proyecto televisivo. “Espero que la gente me considere (para proyectos) y no porque tengo ‘el cangrejo’ sino porque la gente quiere reír, ya está cansada de tantos problemas, crímenes, asesinatos, asaltos. Así que, si hay Miguelito Barraza para rato”, aseveró.(J.Aspilcueta)

Foto Miguel Paredes