¡Milagro de Navidad! Abuelita de 108 años venció la enfermedad

Así es, este un ¡Milagro de Navidad!, esta abuelita llamada Petronila Cárdenas Quispe, de 108 años, logró superara el coronavirus. Ella es un ejemplo para muchos quienes siguen luchando día a día en contra de esta enfermedad y sus consecuencias.

Una guerrera de vida

En medio de aplausos, esta guerrera natural de Huancavelica, madre quechuahablante de 9 hijos, con 15 nietos y cinco bisnietos, fue dada de alta. Esta abuelita ‘power’ podrá pasar las fiestas de fin de año con su familia, quienes la aman.

La abuelita estuvo en el Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) implementado por el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Paraparanamericanos en el Hospital Hipólito Unanue de El Agustino.

“Pasó por triaje, le hicieron las pruebas respectivas y se determinó que tenía el coronavirus. El personal médico la cuidó con esmero y juntos vencieron ese mal. Tras ello pudo salir de alta y regresar a pasar Navidad con su familia”, explicó Carlos Orellana, representante del Legado.

Temían lo peor

La última hija de la abuelita, Melissa Condori de 45 años, contó que su mamita se puso mal, estaba hinchada y no podía respirar. Además, dijo que a pesar de su edad, su estado y la desesperación de la familia, ningún hospital quiso recibirla.

“Alguien nos dijo que la llevemos al CAAT del Hipólito Unanue y ahí sí nos recibieron rapidito. Le hicieron la prueba y salió positiva, tomaron placas del pulmón y muestras de sangre, luego me dijeron que se tenía que quedar. Me puse a llorar, tuve miedo de no volver a ver a mi mamita”, contó emocionada.

“Los doctores me llamaban para informarme sobre la evolución de su salud y justo ayer me dijeron que salía de alta. No lo podía creer hasta que fui a recogerla y volví a llorar, pero esta vez de emoción. Gracias a Dios por tanta dicha”, dijo agradecida.

Abuelita ‘power’

Petronila es la paciente número 442 que ha sido dada de alta en el CAAT del hospital Unanue.

