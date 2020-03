Milena dice que tras salida de ‘Válgame’ le espera el mismo final a ‘Al sexto día’

La colombiana Milena Zarate se burló del levantamiento de la programación de ‘Válgame’ y se mandó con todo contra Mónica Cabrejos, pues dice que la morocha no olvida su época de vedette. Incluso, afirmó que ella nunca ha tenido la necesidad de “desnudarse para comer”.

-El programa que conducía Mónica ha sido levantado del aire…

Todo cae por su propio peso, es desangelada. Prueba de ello es el rating que ha tenido, Rodrigo González mantuvo ese programa 10 años, esta gente llegó y lo destrozó en menos de un año.

-¿Crees que al Sexto Día le sigue los pasos?

Todo cae por su propio peso, no le deseo el mal a nadie, cada uno merece lo que tiene. Si le va mal o bien, es cuestión de ella.

-¿No le ves futuro?

No lo he visto, no sé qué día da. A Olenka Zimmerman la conocí, es refinada, educada y decente.

-¿Mónica no?

Si así no más se le ve en el programa de mediodía no sé cómo saldrá en un programa de noche. Vi una publicación de Rodrigo sonde salía con un calzón, un programa periodístico.

-¿No olvida su época de vedette?

Eso no se olvida, por más estudios que tenga. Una persona que salió de mostrar su cuerpo en un diario de 50 céntimos, abriendo las piernas y mostrando todo.

-Mónica se pone ‘saltona’ cuando le mencionan su pasado…

Jamás he tenido la necesidad de desnudarme para comer, he sido vendedora ambulante y no me avergüenzo. Vengo de padres humildes y así me criaron a mí, desnudarse para una revista o diario, es vivir de tu cuerpo. He visto muchos desnudos sugestivos, pero mujeres con las piernas abiertas, eso es de revista porno.(J.Aspilcueta)