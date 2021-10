Milena llama ‘déspota’ y ‘sobrada’ a Gabriela Herrera y ella responde: “de pequeña no tuve amigas”

Compartir Facebook

La colombiana Milena Zárate habló sin pelos en la lengua sobre la bailarina Gabriela Herrera, a quien más de una vez la criticó por su forma de ser.

En esta oportunidad, Milena Zárate llegó hasta el set de ‘América Hoy’ y la llamó ‘déspota’ y ‘sobrada’ “Gabriela tiene algo que por ratos se pone muy déspota, sobrada”, dijo.

Por su parte, Gabriela que se perfila como favorita para levantar la copa en ‘Reinas del show’ se sinceró y lejos de ofenderse, aseguró que siempre lo ha sido “de pequeña le tenían envidia”.

“Hay un tema que yo era muy pequeña, y de pequeña y no tuve amigas porque no iba al colegio, tomaba clases online, dijo Gabriela Herrera, dejando a todos en shock en el set de dicho programa.

En tanto, Milena Zárate volvió a dirigirse a Gabriela y le dijo: “pecas de soberbia”, pero ella no lo reconoció. “No soy soberbia”, concluyó.

Milena Zárate triste por ser eliminada de ‘Reinas del show’: “Yo quería quedarme”

Definitivamente Milena se mostró muy apenada con la noticia porque espera poder llegar más lejos en la competencia. Casi tan lejos como lo hizo en la temporada anterior, que quedó en segundo lugar después de Korina Rivadeneira.

“Estoy triste en realidad porque esperaba mucho más, pero bueno, son cosas que pasan, estoy sin palabras. Estoy contenta, triste también porque obviamente quería quedarme, pero así es la competencia, caballero”, expresó Milena.

A pesar de todo tomó su eliminación de la mejor manera, pues ella dice que disfrutó al máximo todo el tiempo que estuvo en la competencia. Asimismo agradeció la oportunidad que le dieron y el aprendizaje que se lleva de ‘Reinas del show’.

“Todo pasa por algo. Lo único que sé es que lo he disfrutado, lo he pasado súper bien, he aprendido mucho y estoy muy agradecida con Gisela (Valcárcel) y toda la producción por la oportunidad. He aprendido un montón, me he rodeado de artistas que me han enseñado muchas cosas, me voy tranquila”, comentó.

