Milena preocupada por la salud de su hermana Kelly Ortea, quien sufre de prediabetes

La ‘colocha’ no pudo contener las lágrimas al referirse a la salud de su hermana, quien se someterá a una manga gástrica para evitar el mal.

Milena Zárate se quebró en vivo al hablar de la enfermedad de su hermana Kelly Ortega Ulloa quien padece de prediabetes y que actualmente tiene 29 años y pesa 99 kilos. Se animó a realizarse la manga gástrica para combatir ese mal.

La cantante colombiana solo quiere el bienestar de su hermana y que ella pueda realizar su vida con total normalidad.

ARREMETE CONTRA MELISSA PAREDES

Milena Zárate no se quedó callada después de los comentarios de Melissa Paredes en donde le dijo “payasa”, “mala leche” y “desubicada”. La bailarina se molestó por lo que dijo Melissa y le responde que ella tiene todo el derecho de dudar de su desmayo en la pista de ‘Reinas del show’.

“Estoy en todo mi derecho de creerle o no. Melissa tiene que aprender a tener correa, sobre todo si está en un programa de espectáculos. No porque no le guste lo que digo me va a decir payasa, en todo caso… que me diga en qué circo me puede dar trabajo porque realmente me parece una payasada lo que hizo”, dijo Milena.

Después se refirió al rendimiento que está teniendo en la pista de baile y la llamó “floja”. Incluso arremetió contra el jurado del concurso porque la califican con puntuación alta cuando según Milena, no lo merece.

“Considero que está floja, hasta ahorita solo está modelando, pero le ha ido bien porque el jurado la está viendo con bastante consideración y por eso está pasando piola. No sé qué está calificando el jurado ni cuál es su criterio”, comentó la bailarina.

Se hace la víctima

Milena parece que no pasa ni con agua a Melissa y dijo que se hace la ‘vístima’. Pues trata de justificar todo con lesiones y problemas para que el jurado valore su esfuerzo en cada gala.

“Obviamente que sí. Yo he bailado con lesiones y enferma en la temporada pasada, pero nunca salí a decir que estaba mal porque eso es una manera de predisponer al jurado”, señaló Milena que al parecer ya tiene una rivalidad con Melissa dentro de ‘Reinas del show’.

