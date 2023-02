Milena Warthon se luce en Viña del Mar y hoy va por el título

Compartir Facebook

¡Perú brilla en Chile! Milena Warthon sigue dejando en alto el nombre del Perú y logró clasificar a la gran final de Viña del Mar 2023. La cantante peruana sorprendió a todo el público con su tema “Warmisitay”, el cual la cantó en versión pop andino.

Esta canción tiene una historia particular para Milena, ya que fue compuesta para su abuela, pero, en palabras de la propia cantante, “lo es para todas también”. “Para mis pequeñas, que me han abierto la puerta de sus vidas y hoy saben lo que valen y cantan con el corazón. La historia de toda la gente que me regala día a día su amor incondicional, la de las guerreras de Pata Pata. Hoy cuento la historia de todas las mujeres a las que les dijeron que NO PODÍAN”, reveló emocionada Milena Warthon.

Milena Warthon llega a la gran final en Viña del Mar. (Foto: Difusión)

La canción interpretada por Milena Warthon obtuvo una calificación de 6.5, un promedio considerado alto. En el promedio parcial, tuvo una clasificación de 6.4, lo cual le dio el pase a la gran final de hoy. De llegar a ganar, sería coronada mañana, viernes 24.



¡Clasificó Perú a la final de la competencia folclórica de #Viña2023! Felicidades Milena Warthon. Vamos por esa gaviota! pic.twitter.com/frtpkjjDYY — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 23, 2023

HOY ES LA GRAN FINAL

En la gran final de hoy, Milena Warthon competirá ante el mexicano Frank Di con su canción “La última gota”. También se enfrentará a Laia, cantante chilena con su tema “Camino”. Milena Warthon espera emular lo hecho en su momento por Susan Ochoa. La cantante nacional ganó dos gaviotas en el festival Viña del Mar 2019 y se adjudicó 30 mil dólares de premio.

Susan también se quedó con una segunda gaviota de plata como mejor intérprete del festival donde venció a los países de Ecuador y Chile y sus representantes. «Gracias a Dios que me permite seguir mis sueños. Esto es para todas las personas que siempre confiaron en mi», dijo entre lágrimas.