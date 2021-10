Milena y Dorita creen que el bailarín quiso ‘sembrar’ a Melissa con ampay

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No se guardaron nada y es que las ex participantes de Reinas del Show no se creen la versión del bailarín ni el disque ‘apoyo’ que le brindó a Melissa tras la difusión del ampay donde presuntamente la actriz había sido infiel a su aún esposo Rodrigo Cuba.

El programa Mujeres al Mando hizo un análisis de lo que fue el ampay evaluando ambas partes de los involucrados y su comportamiento previo antes de salir a la luz esas imágenes en el programa de Magaly.

En primer lugar, Milena afirmó que el bailarín tenía actitudes cuestionables ya que al parecer le gustaba ir ‘tirando su maicito’ a las artistas del programa siendo una de ellas Paula Manzanal pero no pasó de unas saliditas.

“Para ella era como un vestido que se pone y se quita porque es su libertad y está en todo su derecho de hacerlo, ella sabe las cosas claritas, también se veía la comodidad de él ante esta situación”, dijo Milena.

Además Milena dejó entrever que Anthony le habría pasado la voz a alguien para que ‘misteriosamente’ los capten en el auto de Melissa en esos ‘arrumacos’.

“A mí me da mucha pena decirlo, pero siento ahí, que pasó algo… ahí pasó algo”, dijo Zarate dejando abierta la posibilidad de una traición.

“Eso me pareció realmente fatal (el comunicado de Anthony Aranda luego del ampay), porque está pasando por una situación realmente complicada Melissa, como para que venga un comunicado que no le hace nada bien, como quien dice ‘también estoy aquí”, sentenció cuestionando el posterior actuar de Aranda.

Dorita se pronuncia

Por otro lado, Dorita coincidió con las palabras de Milena ya que no sintieron que Anthony haya sido totalmente sincero con su comportamiento sabiendo que estaba en juego una familia.

“Fue una manera de llamar la atención, un comentario totalmente desatino porque qué tanto puedes conocer a una persona con dos semanas. Qué tanto puedes ayudar, me parece que fue exponerla o sepultarla”, dijo Dorita sobre el comunicado de Anthony tras el ampay.

“Siento que lo que él ha buscado, considerando que bailó con Leslie, con Paula Manzanal y ahora con Melissa Paredes ‘la tercera es la vencida’”, añadió sospechosa.

“Yo sí siento que debe haber como una conversación con alguien, sabía que alguien te iba a ver, el carro se paro a esperarlos…”, sentenció ofuscada.