Milena Zárate casi paga multa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mortificada, así se mostró la cantante Milena Zárate quien fue elegida como presidenta de mesa en las elecciones 2021. Pese a que acudió muy temprano a su local de votación en la Universidad de Lima, su mesa fue habilitada a las 11 de la mañana debido a la ausencia del resto miembros. “Son las 9:10 de la mañana y sigo esperando.

Mira además: ¡LO DEFIENDE! Magaly Medina afirma que su ex esposo siempre ha sido muy respetuoso

Todas las mesas están así (vacías) y nos dicen que si no abrimos las mesas todos vamos a pagar la multa, eso me parece injusto”, refirió al iniciar la jornada electoral.

“Esto es un despelote, porque el secretario y todas las personas no llegaron, y así están varias meses de mi sede. Muchos de los que sí hemos cumplido con nuestro deber hemos estado buscando voluntarios para poder habilitar nuestra mesa de votación”, agregó la colocha.

Mira también: Macarena Vélez prefirió irse a comer tamal que ser miembro de mesa

Por si fuera poco, Milena mostró su molestia con la ONPE, debido a que un inicio el espacio que fue habilitado para ella no cumplía con el distanciamiento social anunciado.

“Como presidenta de mesa llegué y me puse a observar que todo esté en orden y una de la cosas que me tengo que quejar que obviamente me quejé, es el distanciamiento (…) se supone que debemos de tener un metro de distanciamiento porque vamos a estar todo el día”, comentó Milena.

Mira además: Alejandra Baigorria arremete: «Perú será el nuevo Venezuela»

#Espectáculos “Imposible que los peruanos hayan votado por un terrorista después de lo que vivimos, orando”, lamentó la conductora de televisión😱👇https://t.co/YqxdTJgnH0 — La Karibeña (@karibenape) April 12, 2021

Entérate de más: “Soy el único”: Samuel Suárez era tercer suplente pero terminó siendo presidente de mesa