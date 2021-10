Milena Zárate cuadra a Vania Bludau tras juerguear en fiesta

Compartir Facebook

A pesar que ya no forma parte de “Reinas del show”, Milena Zárate sigue atenta a lo que sucede en la academia de baile y sepultó con sus comentarios a su excompañera Vania Bludau, quien fue ampayada rompiendo los protocolos de seguridad en una fiesta.

“Si a ella no le importa contagiarse qué mal, porque hemos pasado una situación complicada en el programa y tuvimos que parar. Hubo personas que tuvieron que dejar de trabajar y nosotros que podíamos enfermar”, dijo la colocha en “Amor y fuego”.

“Lo único que te puedo decir es que (Vania Bludau) está cero comprometida (con Reinas del show)”, agregó.

Asimismo, Milena comentó que Vania no merece seguir en el programa de Gisela Valcárcel, y aseguró que le gustaría volver al reality. “No me parece justo, pienso que yo debería tener una oportunidad, no solo por eso, sino porque está exponiendo la salud de la familia de los demás. A ella le llega lo que pasa en el programa, lo está haciendo solamente por cumplir. A mí no me pareció justa mi salida y se los hice saber”.

Milena Zárate triste por ser eliminada de ‘Reinas del show’: “Yo quería quedarme”

La colombiana fue la eliminada de la noche en la sexta gala de ‘Reinas del show’ y se mostró muy apenada por la noticia.

Milena Zárate fue parte de una triple sentencia junto a Vania Bludau y Diana Sánchez. Lamentablemente la que abandonó la pista fue la colombiana porque no pudo superar en votos del público a sus otras dos compañeras.

Definitivamente Milena se mostró muy apenada con la noticia porque espera poder llegar más lejos en la competencia. Casi tan lejos como lo hizo en la temporada anterior, que quedó en segundo lugar después de Korina Rivadeneira.

“Estoy triste en realidad porque esperaba mucho más, pero bueno, son cosas que pasan, estoy sin palabras. Estoy contenta, triste también porque obviamente quería quedarme, pero así es la competencia, caballero”, expresó Milena.

A pesar de todo tomó su eliminación de la mejor manera, pues ella dice que disfrutó al máximo todo el tiempo que estuvo en la competencia. Asimismo agradeció la oportunidad que le dieron y el aprendizaje que se lleva de ‘Reinas del show’.

“Todo pasa por algo. Lo único que sé es que lo he disfrutado, lo he pasado súper bien, he aprendido mucho y estoy muy agradecida con Gisela (Valcárcel) y toda la producción por la oportunidad. He aprendido un montón, me he rodeado de artistas que me han enseñado muchas cosas, me voy tranquila”, comentó.

