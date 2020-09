Milena Zárate cuenta que mujeres le piden tips en las redes

Compartir Facebook

Soltera pero no sola, así dice estar Milena Zárate, quien no le cierra las puertas al amor y espera encontrar a un hombre con quien compartir su vida. Sin embargo, tras algunas decepciones amorosas, la colombiana asegura haberse convertido en una especialista detectando mentiras y no baja la guardia.

“Siento que de por sí, el hombre latinoamericano es machista y quiere que la mujer sea sumisa, maniobrada a su imagen y semejanza. Pero conmigo es complicado porque soy una mujer que ha vivido sola e independiente, he formado un carácter fuerte y complicado”, aseveró Milena Zárate.

“Yo no aguanto pulgas, tú me haces algo malo y yo te clavo la cruz. A mí no me vengan con mentiras porque yo chapo la mentira al toque”, precisó la cantante.

Es por eso que -asegura- ahora la siguen más mujeres que hombres en sus redes sociales. “Te contaré que ahora último han crecido mis fans de señoras, no sabes la cantidad de chicas que me escriben preguntando un montón de cosas sobre cómo captar a los mentirosos, o a los tramposos, ya me volví una experta. Yo no terminé aprendiendo por estudiar, sino por evidencias propias”, finalizó.

