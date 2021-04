! Milena Zárate cumplirá su deber cívico este domingo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

“La Colocha” reveló que estará presente desde muy temprano para instalar su mesa en el distrito de Surco, pide a los ciudadanos respetar los protocolos.

Milena, una cantante colombiana y nacionalizada peruana mencionó que le tocará ser presidenta de mesa en las elecciones de este domingo y que estará desde muy temprano instalando su mesa.

“El día jueves revisé donde me tocaba votar y me llevé la sorpresa que fui elegida como presidenta de mesa, asi que este domingo me toca madrugar para cumplir mi deber. Sé que cada día hay muchos contagios por el coronavirus pero si respetan los protocolos de seguridad, usando alcohol, mascarilla y protector facial se puede realizar sin ningún problema”

Mira también: Morán niega haberse vacunado en E.E.U.U: «Muchos se aprovechan»

Acotó que es la primera vez que ha sido elegida como miembro de mesa:

“Tengo más de 15 años en el Perú y por primera vez he sido elegida como miembro de mesa. Ya estoy viendo los videos de capacitación que brinda la Onpe para que el proceso se realice con éxito”

DISTANCIADA DE SU NOVIO

La Colocha se encuentra separada de su novio el futbolista Augusto Barreda, ya que se encuentra en Pacasmayo por el campeonato de la Liga 2 junto con su equipo Sport Chavelines. Señaló que se encuentra muy enamorada y que la distancia los ha unido más.

“Nos encontramos separados hace unos días, no hemos terminado, es solo que él se encuentra haciendo la pretemporada con su equipo en Pacasmayo, pues en unas semanas empieza el campeonato. Yo entiendo que es parte de su trabajo, pues el fútbol es algo que lo apasiona y podríamos estar alejados en cualquier momento debido al deporte. Sin embargo, nosotros estamos en constante comunicación”

Mira también: Magaly comparte curioso mensaje tras separación: “Quédate con quien te busque”