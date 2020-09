Milena Zárate denunciará a Richard Swing por denigrarla como mujer

Compartir Facebook

No se guardará nada. La modelo colombiana, Milena Zárate confirmó que denunciará a Richard ‘Swing’ por haberla difamado e incitar a la xenofobia.

En una entrevista en un programa de espectáculos, Milena aceptó que, en el 2014, ella conoció al controversial personaje, pero nunca existió una relación de amistad como para que se exprese de esa manera contra ella.

“Yo estaba recién llegada. Estaba participando en la película de ‘Joven Sensación’ y ahí conocí a un integrante llamado “Bruno”. Nos estábamos conociendo y él estaba viviendo en la casa de este señor. Él me dice: ‘te espero allá’ y cuando llegué este señor me abrió la puerta. Me saludó y me fui”, comentó Milena Zárate.

A pesar que el incidente pasó hace años, Milena Zárate estaría evaluando denunciar a Richard Cisneros por haberla difamado, pues la denigró como mujer.

«Ahorita con mi abogado estamos retomando el tema de ver todos los videos que pasó en su momento para entablar una demanda de difamación contra él. Me afectó muchísimo porque sus acusaciones fueron muy graves; no acusaciones, me denigró. Incitó a la xenofobia. (…) Es todo un proceso, pero de todas maneras. Él mismo ha despertado esta situación. Todo ha quedado en redes sociales y el daño está hecho”, aclaró Milena.

Además, contó que su madre también se vio afectada con los calificativos que le lanzó Richard ‘Swing, debido a los calificativos que le lanzaba.

“¿Tú sabes lo que es ver a tu mamá llorando? En ese tiempo mi mamá vivía conmigo y que se ponga a llorar todos los días. Que me diga: ‘¿por qué está diciendo eso?’ No era fácil porque era luchar con todo lo que estuve viviendo y, encima, con el daño que estaba haciendo a mi familia”, finalizó la modelo.

Como se recuerda, Richard ‘Swing’ había dejado entrever que Milena Zárate vivía en un hostal en condiciones deplorables y que la llevo a vivir con él.

