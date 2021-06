¡Le da con palo! Milena Zárate le dice ‘Chucky’ a la ‘Rulitos’: “Es una persona antipática y oportunista”

Compartir Facebook

¡No se quedó callada! ‘La colocha’ mencionó que merece unas disculpas por parte de Janet pues solo se ha encargado de difamarla las veces que podía.

Milena Zárate reveló que si le incomoda la presencia de la cajamarquina en el programa ‘Reinas del Show’, pues la considera una mujer ‘muy hipócrita’: “Que la voy a salir a esa ‘chucky’, tú sabes que no soy hipócrita. Soy muy respetuosa, es mi compañera, pero hasta ahí nomás. Trato de ignorarla y no me gusta que esté ahí porque su presencia me incomoda”, indicó.

Pero esto no fue todo lo que dijo, también comentó que es una persona muy creída y oportunista: “Me parece una persona pedante, antipática y oportunista. Antes se despotricaba de la misma Gisela y ahora le dice ‘mi reina’. La hipocresía le sale por los poros y por las mismas extensiones muertas que tiene”, señaló la colombiana.

QUIERE SUS DISCULPAS

La cantante señaló que merece unas disculpas por parte de la conductora, pues solo se ha encargado de calumniar: “No soy Dios para perdonar a nadie, pero creo que merezco unas disculpas porque las acusaciones que me hizo fueron fuertes. No cualquier payasa que se para frente a una cámara puede hacer payasadas. Todo tiene un límite”, expresó.

Milena considera que ‘La Rulitos’ critica pero no le gusta que la critiquen y a cada vez que habla sale sin ningún fundamento. “Ella dice que si eres artista tienes que aguantar todo, pero a ella no le pueden decir nada porque sale como un león tirando cuchillos por todos lados y se pica. A Janet la critican por sus cirugías y por su marido, pero no la calumnian como a ella si le gusta calumniar y difamar a los demás. Entonces, no hagas lo que no quieres que te hagan”, concluyó.

