Milena Zárate le grita a Janet que “cuide a su marido”

No aguantas pulgas. Milena Zárate le cantó sus verdades a Janet Barboza, luego que protagonizaron una discusión en pleno programa en vivo, esto en medio de la polémica sobre Jonathan Maicelo y su derrota en el Madison Square Garden.

“Esa mujer es una persona demasiado ególatra, egocéntrica, narcisista, necesita minimizar a las personas para poder sobresalir. Ha querido minimizarme a mí, pero ella jura que soy de las personas que ella puede coger y pisotear y no le dicen absolutamente nada”, aseveró la colocha.

“A mí me interesa un pepino si tiene 30 o 40 años, si se llama Janet Barboza o el apellido que tenga, respeto guarda respeto, y creo que la clase de persona no lo hace los años que tiene de trayectoria ni el título que tengas, o el trabajo que tengas, todos merecemos un respetos y más cuando vas de invitado a un programa”, dijo la colocha vía telefónica.

¿Cachos a rulitos?

Milena no dudó en aconsejarle a la popular ‘rulitos’ que antes de cuestionarla primero se informe bien. Además, la invitó a que investigue con qué personaje de la farándula coquetea su pareja, Miguel Bayona.

“Lo primero que hizo fue decir cómo te sientes de ser acusada de no sé qué. Habla tonterías, para uno hablar de algo tiene que empaparse primero de la situación, para lanzar acusaciones o dejar mal a la otra persona. En todo caso yo le devolvería la pregunta a ella de cómo se siente ser la mujer de un pelele que le anda coqueteando a media farándula, primero que se entere a quienes les coquetea su marido”, añadió la cantante.

No fue distracción de Maicelo

Finalmente, Milena aclaró que ella no fue la ‘distracción’ del boxeador, Jonathan Maicelo, tras su participación en el Madison Square Garden. “Si Maicelo perdió fue porque tenía que pasar así, o quizá no estaba preparado o por la lesión que él dijo, que ni yo lo sabía. Entonces son cosas que pasan, uno no puede ir culpando a todo el mundo. Yo realmente estoy con mi conciencia tranquila, lo he apoyado como una amiga hasta donde he podido, cosa que no han hecho otras personas que en este monto se están dando un golpe en el pecho”, acotó.(Verónica Rondón)