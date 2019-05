Milena Zárate: Paula Manzanal es una maestra y quiere que le de clases

Milena Zárate se quedó sorprendida al escuchar las confesiones de Paula Manzanal en ‘El valor de la verdad’, donde reveló su lista de conquistas en la farándula. La colocha no dudó en pedirle unas clasecitas a Paula, pues la considera una ‘maestra’, por los ‘affaires’ que ha tenido con más de un fortachón.

¿Cómo está el corazón de Milena?

Yo estoy feliz ahorita, soltera pero nunca sola, ojo no como Paula, no tengo amigos con derecho.

-¿Qué opinas sobre los ‘affaires’ de Paula?

Si te sientas en ‘El valor de la verdad’ sabes a lo que te expones, pero nosotros nos echamos cruces, las santas palomas, porque una persona se sienta a decir que estuvo con uno o con otro. Si a mí me ponen a Maluma, yo le doy cien puntos así sea por un besito. Paula ha estado con ‘Coto’, con todos los ricos del Perú, es una maestra, nosotras la envidiamos que nos dé un curso de clases intensivas.

-¿A ‘Coto’ cuantos puntos le das?

No lo he probado todavía, y digo todavía porque uno no descarta nada.

-¿Cuántos puntos le darías a Edwin Sierra?

Eso tendrías que preguntarle a la nueva (Pilar Gasca), yo ya ni me acuerdo. Bueno solo por mi hijita en ese momento tuvo un 100, pero de ahí del 1 al 20 ahí le ponemos un 8.

-¿Cómo van las cosas con Edwin?

Mira yo estoy enfocada en sacar adelante a mi hija, con Edwin es un tema de nunca acabar, le va nacer el amor cuando estrene su película, por lo menos cada tres meses. (V.Rondón)