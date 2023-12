Milena Zárate revela que Jonathan Maicelo la dejó botada en un hotel tras negarse a tener intimidad: «Fue insistente»

Impactante. Milena Zárate compartió una experiencia que tuvo con Jonathan Maicelo en Nueva York, Estados Unidos, durante el tiempo en que eran amigos y estaban conociéndose. La colombiana reconoció que hubo coqueteos entre ellos, pero señaló que observó comportamientos que no le resultaron agradables. Ante ello, la empresario dejó entrever que el boxeador quería tener intimidad con ella. Sin embargo, lo rechazó ocasionando que él la dejara en una ciudad que apenas conocía. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milena Zárate y su revelador testimonio sobre Jonathan Maicelo

La colombiana Milena Zárate estuvo en el programa «América Hoy» en donde contó detalles de un episodio que vivió con Jonathan Maicelo en Nueva York. Ella contó que durante este viaje ambos eran amigos y apenas estaban conociéndose. Sin embargo, la empresario reconoció que había coqueteos entre ellos, pero hubo comportamientos que no aprobaba. Por tal motivo, Milena Zárate reveló que el boxeador habría querido tener intimidad, pero ella lo rechazó. Esto habría ocasionado la molestia del deportista, quien dejó botada a Zárate en Nueva York, según lo que relató la colombiana.

«Él llega al hotel donde yo estoy y me dice bueno, cómo es la vaina, porque era que él estaba ahí insistente, insistente», contó. «Yo le dije no, porque no, porque yo no quiero”, agregó. “Me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York, yo tenía que ver cómo devolverme porque yo estaba sola en un país que no conocía, al que había ido por él”, contó Milena Zárate. No obstante, contó que el boxeador nunca la insultó ni la agredió por esta negación.

La denuncia de Samantha Batallanos

La influencer narró a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ el episodio en el que Jonathan Maicelo la atacó. En las grabaciones, se aprecia al deportista dirigirse de forma agresiva hacia la influencer.

De acuerdo con el relato de Samantha, él la obligó a entrar violentamente en un taxi y la agredió. A pesar de ello, logró escapar de su expareja y denunciar el incidente delictivo.

«El 7 de diciembre fui agredida física y psicológicamente por parte de mi expareja Jonathan Maicelo y el mismo día me dirigí a la comisaría de San Isidro a realizar la denuncia. No permitiré ningún tipo de agresión de parte del señor, comentar que mi relación terminó rotundamente y no daré paso atrás a mi decisión», escribió confirmando el fin de su relación con el boxeador.