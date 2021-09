Milena Zárate se la canta todas a Vania Bludau: “baila todo igualito”

Compartir Facebook

La modelo colombiana Milena Zárate no se guardó nada y arremetió contra Isabel Acevedo y Vania Bludau. Sobre la última, aseguró que debe retirarse de ‘Reinas del show’ por falta de compromiso.

“Creo que llego a sentencia porque el jurado está un poco ciego, el jurado sigue calificando muy alto a algunas participantes y debería ser más rígido en su puntuación”.

Milena, que ya compite su segunda temporada en el programa de la señito consideró que Vania no debe estar en el concurso por su bajo desempeño: “Creo que Vania debería irse de la competencia, desde que ingresó al programa no se le ha visto, baila todo igualito, está súper lenta, no se le ve el amor, el cariño, el esfuerzo, la veo dejada”.

Asimismo, Zárate fue consultada sobre los deseos de ser madre de Isabel Acevedo. La colombiana la tiene clara y le aconsejó madurar.

“A Isabel no la veo muy madura, pienso que para tener un hijo debes tener la conciencia de lo que significa tener un hijo, no es como tener un cachorrito, vas a tenerla vida de una persona en tus manos. Que primero aprenda a cuidarse ella sola para que después pueda llegar a cuidar una vida”, continuó en conversación con un diario local.

Mario Irivarren seguro que Vania se salvará de la sentencia: “la va librar sin problemas”

La popular ‘Calavera coqueta’, Mario Irivarren, habló fuerte y claro con ‘América Espectáculos’ y se refirió sobre la sentencia de Vania Bludau en ‘Reinas del show’.

Recordemos que en la última gala del programa de Gisela Valcárcel quedó en sentencia Milena Zárate, Vania Bludau y Diana Sánchez. “Todos los días me pide que la masajee. Se siente mal porque están sobreexigiendo su cuerpo a otro nivel pero así es la competencia”, expresó Mario Irivarren.

De otro lado, el histórico de los combatientes se refirió a los rumores de embarazo de Vania Bludau, luego de que sintiera náuseas y mareos en su última presentación.

“Me encanta cómo es la televisión, si sales a comer una comida, te vas a casar, si una persona se siente mal está embarazada. La pobre y las chicas ensayan durísimo. La pobre Vania está destruida”, acotó el competidor de Esto es guerra.

