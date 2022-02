Milena Zárate sobre Melissa Klug y Jesús Barco: “no están en la misma etapa”

Compartir Facebook

La colombiana Milena Zárate no dudó en comentar sobre la difícil situación que atraviesa Melissa Klug y Jesús Barco, luego de que la ‘Blanca de Chucuito’ saliera a hablar sobre los distintos tiempos y algunas diferencias importantes entre ambos.

“Lo de ellos ha sido demasiado rápido, creo que fue en su afán de atraparlo por lo que es chibolo, qué sé yo… o quizá por el tema de que quieren estar juntos. Yo no lo haría (convivir rápido con la pareja), pero me parece bien (…) porque luego terminas casada y te das cuenta de que no son compatibles. Ellos no están en la misma etapa ni en los mismos tiempos”, dijo en diálogo con prensa local.

“Si la relación se hizo público fue por ella. Si tú no quieres que comenten de ti y que tu relación se mantenga en privacidad, entonces, no lo hagas público”, indicó.

Tras mensajes a Paula Manzanal, Milena Zárate no le tiene confianza a bailarín

La colombiana Milena Zárate contó que ella sabía de la existencia de los mensajes que Anthony Aranda le enviaba a Paula Manzanal. Es por eso que la colocha lamenta que Melissa Paredes no se quiera dar cuenta que lo único que busca el bailarín es aprovecharse de ella.

“Ella si se da cuenta, pero está metida hasta el fondo y le toca apechugar. El que ella pretenda desligarse de él ahorita, lo único que va hacer es darle la razón a todo el mundo, y es lo que ella no quiere”, precisó en un inicio.

“Mi opinión se ha basado siempre en lo que he visto y yo a él no le tengo confianza (…) Anthony tiene la actitud de una persona arribista, es como si se hubieran juntado el hambre y la necesidad. La única incauta que le creyó fue Melissa, ella fue la única que apostó por él. Y la única que perdió a su familia y su matrimonio fue ella”, agregó Milena.

La colombiana cree que Melissa se hace la víctima al mencionar que estuvo a punto de atentar contra su vida. “Creo que en este país el que se victimiza gana. Una tiene que ser consciente de sus actos, y por ende todo acto tiene una consecuencia”, afirmó.

Por si fuera poco, reveló que fue Paula quien le ‘echó’ ojo al bailarín y no augura que la relación con Paredes tenga un final feliz: “Paula le echó el ojo a él desde el primer día que lo vio en el pasadizo del canal y preguntó si era peruano o extranjero. Y mi bailarín le dijo que era de acá, ella lo vio y dijo que estaba guapo (…) Está bien que te quieras divertir un ratito, pero dejar un matrimonio por un hombre, tienes que estar bien necesitado de amor (risas)”.

