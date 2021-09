Milena Zárate sobre Santi Lesmes: “Es un patán”

Compartir Facebook

Milena Zárate y Santi Lesmes volvieron a tener un cruce de palabras en ‘Reinas del show’. Esta vez, la colombiana le reclamó el haber desmerecido su trabajo, y que además haya mencionado el caso de infidelidad de Edwin Sierra y su hermana Greyci Ortega.

“Él dijo que lo único que conoce de mi es la novela de que mi hermana me quitó a mi marido, y eso no se hace, porque con la familia no se juega, porque si él está aquí y lanza un calificativo de esa manera debe aprender a recibir”, cuestionó cantante.

Asimismo, Milena exigió unas disculpas por parte de Santi, pero al no recibirlas, se fue llorando de la pista de baile. “Me disculpas, Gisela, yo no puedo bailar así, la gente sola va sacar sus propias conclusiones de esto que acabas de hacer”, señaló antes de abandonar el set.

La colocha aseguró estar muy dolida por recordar el tema de infidelidad, pues pertenece a su entorno familiar que podría afectar a su hija. “Me parece muy patán lo que hizo(…) fue muy bajo porque no se metió conmigo, sino con mi entorno familiar, y él no es nadie para decirle a mi hija lo que he decidido mantener ahí, porque mi hija es mi fans y ve todos los programas donde estoy, ahorita estoy herida porque no sé cómo llegar a mi casa a darle una explicación a mi hija”, acotó Milena.

