Milena Zárate: “Terminé mi chamba a las dos de la mañana”

“La colocha” cuenta su experiencia sobre ser presidenta de mesa y mencionó que tuvo que quedarse hasta tarde para terminar de cumplir su chamba.

Milena sorprendió a varios peruanos quienes la vieron cumplir su deber cívico en estas elecciones. Como bien sabemos, fue elegida como presidenta de mesa.

También nos comentó que terminó con su deber satisfactoriamente y que lo seguirá haciendo en la segunda vuelta.

“Terminé mi chamba a las dos de la madrugada, muy cansadísima y con mucha hambre pero he puesto mi granito de arena para que las cosa se hagan bien” afirmó para un diario reconocido.

“Me reconocieron y me pedían fotos, que me acercaran y querían hasta abrazarme y eso es imposible. Seguro me dirán que soy sobrada pero no me importa, porque yo cuido mi salud y la de mi familia”

Además confesó estar súper enamorada de su pareja, el jugador Augusto Barreda, quien se encuentra en Pacasmayo por la Liga 2. Aseguró que pese a la distancia, el amor sigue intacto.

No descarta la convivencia con su pareja, pero que ambos están yendo paso a paso:

“No nos queremos apurar y cometer errores. Cada etapa es linda y la queremos aprovechar al máximo”

