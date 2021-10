Milena Zárate triste por ser eliminada de ‘Reinas del show’: “Yo quería quedarme”

Compartir Facebook

La colombiana fue la eliminada de la noche en la sexta gala de ‘Reinas del show’ y se mostró muy apenada por la noticia.

Milena Zárate fue parte de una triple sentencia junto a Vania Bludau y Diana Sánchez. Lamentablemente la que abandonó la pista fue la colombiana porque no pudo superar en votos del público a sus otras dos compañeras.

Definitivamente Milena se mostró muy apenada con la noticia porque espera poder llegar más lejos en la competencia. Casi tan lejos como lo hizo en la temporada anterior, que quedó en segundo lugar después de Korina Rivadeneira.

“Estoy triste en realidad porque esperaba mucho más, pero bueno, son cosas que pasan, estoy sin palabras. Estoy contenta, triste también porque obviamente quería quedarme, pero así es la competencia, caballero”, expresó Milena.

A pesar de todo tomó su eliminación de la mejor manera, pues ella dice que disfrutó al máximo todo el tiempo que estuvo en la competencia. Asimismo agradeció la oportunidad que le dieron y el aprendizaje que se lleva de ‘Reinas del show’.

“Todo pasa por algo. Lo único que sé es que lo he disfrutado, lo he pasado súper bien, he aprendido mucho y estoy muy agradecida con Gisela (Valcárcel) y toda la producción por la oportunidad. He aprendido un montón, me he rodeado de artistas que me han enseñado muchas cosas, me voy tranquila”, comentó.

Nuevos proyectos

Pese a su salida del programa, la colombiana está contenta por otros proyectos laborales en los que está trabajando. Milena incluso reveló que está con miras a trabajar en el extranjero y por el momento tiene buena respuesta.

“Se viene mucho trabajo, estoy esforzándome un montón, sacando adelante mi orquesta nuevamente, retomando la música y algunos proyectos de actuación. Estamos haciendo unos cortos para afuera, Guatemala, y nos está yendo súper bien. Acabo de hacer casting para una productora conocida y estoy a la espera”, dijo.

