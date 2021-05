Milena Zárate y Lucecita Ceballos piden paz para Colombia

Compartir Facebook

Las colombianas Milena Zárate y Lucecita Ceballos, lamentan la polémica reforma tributaria, impulsada y luego desestimada por el gobierno de Iván Duque que ha desencadenado masivas protestas en el país cafetero, dejando como saldo al menos 19 muertos y 800 heridos.

Por un lado, Milena Zárate se mostró angustiada por la situación de su país, donde radica su madre y tíos. “Toda mi familia está allá. Mi mamá me llamó en la noche asustada, llorando, que no podía salir, le tocó encerrarse porque estaban tirando piedras, gases, bala, no puede salir a protestar. Incluso hay policías vestidos de civiles que están siguiendo a los protestantes para matarlos.

Yo estoy angustiada porque mi mamá está sola. Mucha fuerza para mis paisanos, no nos podemos amilanar y recuerden que todos somos uno solo”, indicó angustiada la cantante.

De otro lado, Lucecita Ceballos, quien regresó hace unos meses a Colombia cuenta la desesperación que se vive en su ciudad natal. “Lo que inicialmente comenzó como una protesta pacífica, se convirtió en algo inimaginable.

Gente muerta, ya van alrededor de 24 víctimas en el departamento del valle del Cauca, muchos heridos por la represión de la policía, el abuso de autoridad y fuerza que desató el caos en mi país.

Estamos consternados, esperando y orando para que regrese la calma. Pedimos que se atiendan los reclamos de un pueblo que quiere volver a respirar paz y seguridad. Y que no se vulneren más los derechos humanos”, acotó.