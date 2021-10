Milett chotea a Patricio tras chape en ‘La Academia’: “No creo que pase algo”

Compartir Facebook

La siempre simpática Milett Figueroa se refirió a las actuaciones cariñosas que protagoniza en ‘La Academia’ de Esto es guerra con Patricio Parodi. Al ser consultada por si podría pasar algo entre ambos personajes, fue muy enfática al prácticamente descartar cualquier relación sentimental.

“Súper profesional. Todo es súper profesional. Son besos sin lengua ni nada de esas cosas. Todo es súper profesional, como cualquier actor. No es la primera vez en que yo tengo escenas de besos con compañeros”, dijo la también actriz.

Asimismo, comentó sobre la idea de retornar a ‘Reinas del show’ o ‘Esto es guerra’. Al respecto, dijo la posibilidad pues aseveró que está enfocada en otros proyectos. “Creo que hay etapas que uno debe quemar para crecer. Yo quiero crear mis propios proyectos”.

De otro lado, Milett Figueroa prefirió no opinar respecto al ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda, pues recordó que también se enamoró de su entonces bailarín Patricio Quiñonez, con quien mantuvo una relación sentimental. “Son etapas que se queman”, finalizó.

Patricio Parodi reveló cómo se sintió con el beso de Milett Figueroa en ‘La Academia’

El ‘chico reality’ se animó a dar detalles de lo que significó grabar el tremendo ‘chape’ con Milett Figueroa para el último capítulo de ‘La Academia’. Cabe recordar que en el ‘reality’ de ficción, ‘Pato’ y ‘Milechi’ hacen el papel de ex pareja. Patricio dijo que estuvo bastante nervioso por el beso que se tuvo que dar con ‘Milechi’. Esto porque a pesar de haber sido compañeros antes, ellos nunca habían tenido ese tipo de acercamiento.

“Estaba un poco… un poco más nervioso, porque… con Milett… o sea, cómo te puedo decir… no la conozco mucho, como que un poco… pero tampoco es que la haya frecuentado mucho tiempo con ella o que que haya trabajado seguido con ella”, confesó ‘Pato’ bastante nerviosito.

El ex de Flavia Laos también confesó que para su suerte, ‘Milechi’ pudo darle algunos tips y consejitos antes de grabar la escena del beso. Eso para que ‘Pato’ no se sintiera tan nervioso y la escena pueda fluir con naturalidad. “En algunas cosas cuando estaba nervioso le preguntaba y ella igual me aconsejaba, igual para esa escena, la escena que hemos grabado la semana pasada, ha quedado chévere que es lo bueno y divertido”, reveló ‘Pato’.

