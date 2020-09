Milett denuncia a cuentas que usan su imagen para estafar a seguidores

Compartir Facebook

La ahora actriz Milett Figueroa parece haberse alejado de los medios de comunicación, sin embargo se mantiene en sus cuentas de las redes sociales.

Esta vez presentó pruebas de quienes serían unos «usurpadores» de imagen, quienes se hacen por ella y estafan a incrédulos seguidores. «Milechi» no sería la primera figura pública que anuncia este tipo de casos.

Ella se sumaría a la lista de artistas que denuncia a inescrupulosos que utilizan, en su mayoría, imágenes de famosos para engañar al público.

Milett utilizó su cuenta de Instagram para esta denuncia, en la publicación alertó a sus fanáticos sobre esta modalidad de estafa. Según se ve en la historia, ella cuenta que crearon un perfil falso utilizando su nombre para vender productos de dudosa procedencia.

MILETT PIDE QUE DENUNCIEN A ESTAFADORES

Milett alarmó a quienes la siguen que no se dejen llevar por cuenta que no sean oficiales, y les recordó que todas sus cuentas están verificadas. Por lo que si eres un seguidor de la modelo ten en cuenta esto para no resultar estafado.

La modelo solicitó no dejarse sorprender por los estafadores y si fuiste víctima, que denuncies el perfil inmediatamente.

¿CÓMO SABER SI UNA CUENTA EN INSTAGRAM ES OFICIAL?

Recuerda que si eres usuario de Instagram, puedes verificar fácilmente si una cuenta es oficial o no. Solo tienes que observar la parte superior del perfil y en al costado del nombre te debe aparecer una bolita celeste con un check.

Como se puede observar en el ejemplo de la imagen, a lado de la cuenta oficial de Milett encontramos el sello de verificación.

