Milett Figueroa abre la posibilidad de tener un hijo con Marcelo Tinelli en 2024: «Uno nunca sabe»

Milett Figueroa, en medio de su romance con el presentador argentino Marcelo Tinelli, reveló sus planes sobre la maternidad en una entrevista reciente. La modelo, quien ha acaparado titulares por su polémica relación, se conectó con el programa «Amor y Fuego» y respondió a las predicciones de Agatha Liz que aseguraban que tendría un bebé en el 2024.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre la predicción que será madre?

Milett Figueroa se conectó con «Amor y Fuego» para dar detalles de su relación con Marcelo Tinelli. Ella comentó que regresará a Perú para Navidad, entre otras preguntas. Una de ellas fue acerca de las predicciones de Agatha Liz que apuntaban a un embarazo para el próximo año.

Sin dar mucha vuelta, Milett comentó, «Bueno, yo la verdad es que no había escuchado esas predicciones, pero uno nunca sabe las bendiciones que te puede mandar Dios. Yo no sé lo que pueda pasar el próximo año». Con estas palabras, la modelo no descartó la idea de convertirse en mamá en el 2024.

Aunque la vidente había augurado la llegada de un bebé, Milett aclaró que aún no ha conversado con Tinelli sobre este tema. «No hemos hablado con Marcelo de absolutamente nada, de ese tema familiar, pero nada. Yo simplemente estoy viviendo mi relación lo más natural posible. Yo también quiero ser mamá, pero no sé si el próximo año», confesó la modelo.

Planes de Milett para el 2024

En cuanto a sus planes laborales, Milett reveló que tiene propuestas para actuar en Argentina en el 2024. «Estamos conversando, hay una propuesta muy linda, un proyecto que se viene para el 2024. Espero contarles pronto y compartirles esa alegría y felicidad que tengo de hacer un primer proyecto de actuación acá en Argentina», anunció.

Además, la pareja tiene planes especiales para recibir el Año Nuevo. Milett adelantó que celebrarán la llegada del 2024 juntos en Uruguay. «Año Nuevo con mi amor, con Marcelo, nos vamos a Punta del Este… Él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca, hace buenas cenas, bonitos encuentros. Realmente me gusta», compartió la modelo peruana.

Con esta revelación, Milett mantiene en vilo a sus seguidores sobre la posibilidad de formar una familia con Tinelli. ¿Será que el 2024 les traerá la bendición de la paternidad? Seguiremos atentos a los próximos capítulos de esta historia de amor y predicciones que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo.