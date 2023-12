Milett Figueroa desea convertirse en madre en medio de su relación con Marcelo Tinelli: «Me gustaría ser mamá»

En una charla súper sincera para LAM, Milett Figueroa abrió su corazón y habló de todo: de sus raíces, su relación con la prensa y, lo que sorprendió a muchos, sus ganas de ser mamá. Pero, la historia no termina ahí.

Milett se sincera y habla de ser mamá

La modelo peruana comenzó recordando la lucha de su madre para sacar adelante a la familia después de perder a su papá. Y en medio de ese repaso, soltó: «Me gustaría ser mamá. Primero tendría uno, a ver qué tal, si tengo la bendición primero de poder serlo».

Pero, claro, no todo es color de rosa. Milett también contó que la presión de la sociedad la hace dudar: «En esta sociedad, un poco sí, porque las mujeres por la edad y todas esas cosas… Tengo 31 años, no sé si me quedan cinco años más».

Milett confesó que cuando cumplió 30 se preguntó si quería ser mamá pero algo la detuvo: «No quiero ser mamá soltera, tampoco. No quiero ser mamá luchona todavía». Por otro lado, aseguró que si se convierte en madre sería acompañado con el padre: «Quiero llegar a tener una familia unida, junta, tradicional, clásica».

Pero esperen. ¿Recuerdan cuando Milett descartó tener hijos con Tinelli pronto? Bueno, pues parece que las cosas cambiaron. La fuente cercana a Tinelli, Richard Torres, contó que al conductor argentino le gustaría tener un hijo más y con nada más y nada menos que con Milett.

«A él le gustaría tener un hijo con Milett, le encantan los niños y en privado me dijo: ‘Yo quisiera tener un hijo más y sería perfecto tenerlo con Milett’… y eso fue¡ wow! porque querer un hijo ya es un algo muy serio, muy fuerte», reveló Richard.

Entonces, al parecer Marcelo Tinelli quiere ser padre otra vez a sus 62 años. El amor está en el aire, y parece que los pañales también.

Rumores y por qué no pasarán juntos Navidad

¿Y la supuesta salida a Punta del Este? La historia da un giro inesperado cuando se tocan los rumores de una luna de miel en octubre en Punta del Este. Milett, entre risas nerviosas, desmintió el encuentro, aunque admitió que Tinelli le prestó una gorra una vez. ¿Amigos que se prestaban cosas?

Pero hay más drama. La Navidad no será todo amor y paz para la pareja. Milett confesó con lágrimas en los ojos que no pasará la Navidad con Tinelli. La razón: su tío está bastante mal de salud, y la familia es lo más importante para ella.

Esta historia tiene de todo: amor, sueños de familia, risas, lágrimas y decisiones difíciles. ¿Qué les depara el futuro a Milett Figueroa y Marcelo Tinelli? Seguiremos al tanto para mantenerlos al tanto de todos los detalles.