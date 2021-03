Milett Figueroa echa a su hermano en audio

Compartir Facebook

Un nuevo escándalo remeció chollywood. Resulta que el programa ‘Amor y fuego’ reveló una nota donde Helmut Lindner, hermano de Milett Figueroa, es acusado por su expareja, Adela Osorio, y su madre de ‘estafarlas’ con 11 mil dólares.

Según las denunciantes, el hermano de Millet necesitaba el dinero con urgencia, debido a que los eventos que había organizado no funcionaron como esperaba. “El evento no le salió bien, tenía que pagar a la orquesta, tenía que pagarle a Josimar, él me dijo que si no pagaba le iban a quitar el carro”, contó la mamá de Adela. “Que me pague mi dinero, en los momentos más difíciles yo te presté (…) Ya me cansé, quiero mi dinero.

Es dinero que yo trabajé”, contó la exsuegra de Helmut. Por si fuera poco, el programa de espectáculos difundió un audio donde Milett Fi gueroa le confiesa a su excuñada que su propio hermano la estafó con una suma de 20 mil dólares, motivo por el que se distanciaron un tiempo. “¿Sabes que mi hermano me ha robado 20 mil dólares, no? Y tengo pruebas.

Pobre me quedé yo con todo lo que me ha robado Helmut”, se le escucha en el audio que entregó la expareja de Helmut al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Yo firmé dos contratos, todo lo había negociado para que trabaje. Firmamos por un contrato de un año y en vez de que esté mi número de cuenta está el número de cuenta de mi hermano. Le adelantaron 9 mil dólares y él nunca me dijo que le habían depositado”, se escucha decir a Milett.