Milett Figueroa es criticada duramente en show argentino: «Se cuelga de Marcelo Tinelli»

La historia de Milett Figueroa en Argentina, tras su paso en «Bailando 2023», está más candente que nunca. Después de ser eliminada por una lesión, las críticas y chismes no paran. Incluso, comunicadores argentinos arremetieron contra ella.

Rajan de Milett Figueroa

La participación de Milett Figueroa en el afamado programa argentino ‘Bailando’ ha desatado una tormenta de críticas y especulaciones. Después de ser eliminada por una lesión en la vértebra, la modelo peruana ha sido el blanco de controversias que no dejan indiferente a nadie.

En el programa LAM, Angel de Brito soltó la bomba: «Milett que se despidió vía Instagram no pudo venir otra vez al piso. No viene más. Solo va a aparecer en el ‘Bailando’ cuando aparezca el sponsor del streaming, que es el día martes».

Pero eso no es todo. Marixa Balli, una de las panelistas, no se quedó atrás y soltó la frase de la noche: «Cambio un poquito». Ante ello, Angel de Brito dijo: «No, recontra. Está subida a 25 ponys…». Luego, Marcela Feudale contó: «Yo le escribí y no me respondió». Por ello, de Brito señaló: «Es la dueña de Bailando, se cuelga de Tinelli».

Pero, ¿por qué tanto alboroto? Resulta que Marixa también sugirió que la fama de Milett se debe a su relación con Marcelo Tinelli. «Claro, porque si no estuviese en pareja con Marcelo Tinelli en este momento ya estaría viajando rumbo a Perú».

A continuación, Fernanda Iglesias afirmó: «La fama no te cambia, te desenmascara». Además, durante su despedida, Figueroa habría agradecido a diversas personas vinculadas al programa, pero omitió mencionar al jurado y, en particular, a Martín Salwe, su expareja de baile.

«En su descargo Milett le agradeció a casi todo el mundo, al jurado lo pasó de largo y a Salwe lo ignoró por supuesto. A Salwe también lo ignoró, el odio llega hasta… Le hizo un homenaje al bailarín y al coach, peinado, vestuario y bla bla bla, pero no nos nombró individualmente al jurado. Así que una nueva eliminada Milett. Ella se queda con Marcelo por ahora», remarcó.

Finalmente, Balli concluyó que el enfoque de Figueroa al ingresar al programa habría estado direccionado desde el inicio hacia fines específicos, insinuando una estrategia para aumentar su fama en Argentina mediante su relación con Tinelli. «Yo creo que ella, es mi humilde opinión, ya vino con un enfoque… ¡que ya sabemos a donde!», sentenció.

Milett sigue con trabajo y en otro reality para la TV argentina

Pero ojo, la historia no termina ahí. Resulta que Milett, a pesar de las críticas, ha decidido quedarse en Argentina con el apoyo de su galán Tinelli. ¡Y ahí no para la cosa! La modelo ya es parte del reality ‘Los Tinelli’, donde comparte cámaras con las hijas mayores de su amor, y algunos otros miembros de la familia.

En resumen, Milett Figueroa está en plena tormenta farandulera de Argentina. Críticas, chismes y hasta especulaciones sobre su relación con Tinelli. Estaremos pendientes a cualquier actualización o novedad al respecto.