Milett Figueroa estalla contra su exbailarín Martín Salwe: «No me utilices»

La pista de «Bailando 2023» está que arde, y esta vez, la candela viene directo de la mano de Milett Figueroa, quien no se quedó callada ante los chismes y las indirectas de su exbailarín en el programa Martín Salwe. ¡Aquí te contamos todo!

¿Qué dijo Milett Figueroa?

Todo empezó cuando Martín Salwe, exbailarín de Milett, soltó la bomba de que a la peruana le había gustado un bailarín argentino en pleno espectáculo. ¡Pero cuidado!, porque después sugirieron que esto era parte de un plan para hacerle la competencia a Marcelo Tinelli.

«Yo lo que dije fue que Milett vio el espectáculo y le gustó mucho, le pareció atractivo Fernando. Que le habría gustado el DJ, claro, pero como algo artístico. es muy llamativo Fer, es muy exótico, es distinto, es más, en la obra tiene un rol, dije que le gustó su rol en la obra», dijo el exbailarín de Milett Figueroa.

Pero la cosa no quedó ahí. Los jurados de «Bailando 2023» le pidieron a Milett Figueroa que se pronuncie y se defienda. «Al día siguiente dijeron que había sido una broma para ponerlo celoso a Marcelo…», comentó Milett en un primer momento.

Después, Milett decidió mostrar su incomodidad y alzar la voz: «No está bien utilizar el nombre de alguien para promocionar una previa, no está bien eso… utiliza otro nombre, no me utilices a mí», expresó con toda la sinceridad que la caracteriza.

Un momento tenso en el programa, fue el enfrentamiento con Martín Salwe tenía a Milett molesta. Sin embargo, lo demás fue risas y diversión.

¿Tinelli y Milett se casan? Y comentarios picantes

Y si pensabas que esto era suficiente, la noche se puso aún más caliente en la pista de baile. Antes de que Milett mostrara sus dotes artísticos, Tinelli soltó una broma sobre un supuesto anillo de compromiso que ella llevaba. «En Perú se nos dan como casados, dicen que te he regalado un anillo, una alianza», expresó el conductor argentino.

Pero, rápidamente Milett aclaró que era un regalo de una tienda de la que ahora es embajadora. «Gracias porque siempre me dan obsequios muy lindos», indicó.

La cosa se puso más divertida cuando Tinelli, con su humor característico, soltó modismos peruanos y bromas picantes. «Tú no tienes anillos mi vida… te lo voy a dar todito hoy… es un modismo peruano», refirió entre risas. «Todito el amor», aclaró la peruana.

«Cuando tú me dices, quiero todito qué es, yo pensé que era una leche», agregó el argentino. «Yo me lo voy a comer todito, me dice… cuando le preparo pasta», aclaró Marcelo Tinelli. «Tienes mucha hambre parece hoy», dijo Milett Figueroa avergonzada. ¡El estudio estaba que explotaba de risas!

Así que «Bailando 2023» se convirtió en un show con sube y baja de emociones, con Milett defendiendo su honor y enfrentándose con humor a los comentarios subidos de tono. Estaremos pendientes a cualquier novedad. ¡Hasta la próxima!