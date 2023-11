Milett Figueroa explota contra periodista argentino por chismes íntimos con Marcelo Tinelli: «Te pido respeto»

¡Milett Figueroa no se quedó callada! La participante de «Bailando 2023» ha enfrentado abiertamente al periodista argentino ‘Pampito’ por unos chismes íntimos sobre su relación con el conductor Marcelo Tinelli. La polémica ha encendido las redes y dejado a todos hablando.

¿Qué pasó?

La historia empezó cuando el periodista argentina ‘Pampito’ soltó la bomba en su programa «Estamos Okey» contando chismes sobre Milett y Tinelli antes de que oficializaran su romance. ¡Y ahí no quedó la cosa! Milett no se quedó callada y le mandó mensajes a ‘Pampito’ por WhatsApp exigiendo una retractación.

Según Pampito, la información de que la peruana había tenido sexo con Tinelli le llegó tanto a él como a su colega Marcela Tauro. Señaló que el rumor se lo dijeron los participantes del reality de baile. «Todavía no estaba confirmando el romance y contamos que nos había llegado la información que Milett contaba que ya había tenido sexo con Marcelo, pero no lo conté yo sino que los participantes lo decían», sostuvo el periodista este 26 de noviembre

«No tengo nada en contra de ella, me cae divino, pero me mandó un mensaje retándome Milett de una manera», agregó Pampito. A continuación su compañera de conducción Cora Debarbieri leyó los mensajes de Milett.

Indignada por estas afirmaciones, , Milett le escribió a ‘Pampito’: «No me parece lo que dijiste en ‘Intrusos’. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas (…) Te pido que te retractes porque no es verdad. No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces, pero te pido respeto».

¡Vaya! Milett no se dejó convencer por las explicaciones de ‘Pampito’, quien trató de justificar sus chismes sugiriendo que Milett también estaba en el juego mediático con Tinelli. Pero la respuesta de la modelo fue contundente y sin pelos en la lengua.

Este enfrentamiento ha sacudido las redes sociales, donde los fans de Milett han salido a defenderla, mientras otros están ansiosos de más detalles de este enfrentamiento en la farándula. Parece que «Bailando 2023» no solo está candente en la pista de baile, ¡sino también fuera de ella!

¿Y los rumores de una crisis entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Con respecto a los rumores de una posible crisis entre Milett y Tinelli. ¿Están pasando por una mala racha en su relación? La reciente aparición de Milett con un cambio de look ha alimentado estas especulaciones. Sin embargo, la pareja niega cualquier problema y Milett ha dejado claro que está «muy bien».

En una entrevista, Milett expresó su incomodidad ante la insistencia de los medios y reiteró que su relación con Tinelli está sólida. ¡Nada de crisis por aquí! Pero, como siempre, la farándula no se conforma con respuestas y sigue buscando detalles jugosos.

Este episodio en la vida de Milett Figueroa demuestra, una vez más, su capacidad para enfrentar los rumores y defender su espacio personal. ¡La farándula sigue su curso con nuevas peleas, chismes y desafíos en el corazón de «Bailando 2023»!