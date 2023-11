Milett Figueroa niega supuesta crisis con Marcelo Tinelli: «No sé de qué hablan, todo está muy bien»

La bomba explotó en medio de «Bailando 2023», ¡Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en la mira de la farándula! La pregunta del millón: ¿se separaron o no? ¿Qué dice Milett al respecto?

Rumores de crisis de pareja y Milett Figueroa no tiene idea de ello

Hagamos un repaso rápido. Hace poco, se corrió el rumor de que la relación entre Milett y Marcelo estaba más fría que el Polo Norte. ¿La razón? Tinelli no la llevó al cumpleaños de su hija y hubo menos fuego en el escenario. ¿Qué habrá estado pasando?

La modelo peruana no se quedó con los brazos cruzados. El pasado 24 de noviembre, cuando salía de una peluquería, un periodista le soltó la bomba: «Dicen que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque se separó, ¿es así?».

Milett, con una mezcla de tristeza y fastidio, salió al paso de la especulación. «No es así. No entiendo por qué hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar en medio de la pista. Yo estoy muy bien, todo está muy bien», aseguró la bailarina peruana.

Pero eso no es todo. Ante la insistencia del reportero sobre la supuesta crisis con Tinelli, Milett respondió con firmeza: «No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. Yo acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo idea. Chicos, en verdad, conversamos en otro momento porque estoy buscando la camioneta, cuidado».

¿De dónde viene el rumor? Y Milett desmiente los chimes

Y claro, la chica no solo se defendió sino que también dejó claro que no le gusta que le metan la cuchara en su vida personal. ¡Milett no está para juegos, señores!

Pero la cosa no queda ahí. Las especulaciones sobre la ruptura de la pareja se intensificaron cuando Milett no apareció en el cumpleaños de la hija de Tinelli. ¿Qué hay detrás de esta ausencia?

En una entrevista con Ángel de Brito, Tinelli explicó que estuvo presente en la celebración, pero Milett no lo acompañó porque estaba la mamá de su hijos. Además, aseguró que la relación es «exclusiva», pero que Figueroa aún no conoce a muchos de su entorno.

Milett, por su parte, salió al paso de las críticas y dejó claro que no está para dramas: «No se crean el cuento, de verdad. Estamos viviendo una realidad linda, no se crean las historias. Cuando tenga algo que decir, lo voy a comentar».

La modelo también compartió una imagen después de su cambio de look, que generó revuelo en las redes. Marcelo Tinelli no se quedó atrás y comentó: «Diosa absoluta». Milett respondió con un «Mi amor» y un emoji de corazón en llamas. ¡Señal de que todo va bien!

En resumen, ¡la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli está dando más vueltas en la prensa argentina! ¿Se habrán separado o no? ¿O solo es un rumor? Según lo que dijo Milett y los comentarios entre ambos, todo va bien. Estaremos pendientes a cualquier actualización del tema.