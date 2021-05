Milett Figueroa no descarta romance a futuro con Diego Val

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Cupido anda haciendo de las suyas en “El artista del año”. Y es que Milett Figueroa contó que Diego Val le hizo llegar unos tulipanes durante los ensayos para su presentación en la pista de baile.

“Fue mi compañero Diego Val. Es un lindo detalle”, comentó sorprendiendo a todos los presentes. El cantante, quien también se encontraba en la pista, se tomó unos minutos para explicar la razón por la que entregó el detalle.

Mira además: ¡Pensó que era una bomba! Melissa Paredes cuenta cómo vivió los truenos

“Yo tengo una linda relación con Milett y creo que es importante siempre de alguna manera demostrar amor a esas personas importantes con mínimos detalles”, expresó.

Sin embargo, tras bambalinas, Milett no dudó en echarle flores a Diego y no descartó tener un romance en el futuro con el barbón. “Yo siento que él me respeta mucho, es un caballero. Hay mucho cariño (…) Los dos estamos solteros. Al final nadie nos va a decir qué hacer o no hacer, al final somos libres, vamos a fluir”, refirió.

Entérate de más: Janick Maceta arribó a Perú y Jessica Newton le da tierna bienvenida

Por su parte, el cantante sostuvo que siempre ha sentido algo especial por Milett Figueroa. “Yo siempre lo he dicho, yo siempre he sentido algo especial por ella y creo que ella también lo sabe y lo siente igual que yo. Al final, yo siempre he sido muy abierto, yo soy detallista, así soy. La verdad no pensé que fuera a tener mucho rebote”, comentó.