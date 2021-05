Milett Figueroa: “No tengo celos de Macarena”

Compartir Facebook

La modelo Macarena Gastaldo llegará este sábado a ‘El artista del año’ como refuerzo del cantante Diego Val pero a la que no le habría gustado tanto esta noticia es a Milett Figueroa, quien pese a decir que no tiene celos de la argentina está con los ojos bien abiertos a los ensayos de su amigo el ‘ronquito’.

“No me molesta ni me causa celos la presencia de Macarena, para nada, por el contrario, me parece super bueno que Diego dé un buen show. Me parece muy bien que tanto él como yo, estemos creciendo de la misma manera”, refirió Milett. Por su parte, la actriz y ex chica reality estará acompañada en la pista de Gisela Valcárcel de Emilia Drago.

“Llego a esta quinta gala con todas las ganas de seguir demostrando que se pueden hacer muchas cosas más en el escenario. Quiero mostrarle al público más versatilidad. Emilia es una chica super talentosa, proactiva, profesional, ¡me encanta!, y este sábado ella y yo vamos a brillar porque vamos a darlo todo. En la pista de El artista del año siempre entrego todo, esa es mi consigna”, indicó Milett Figueroa.