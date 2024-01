Milett Figueroa reapareció en «Bailando» tras rumores de falsa lesión: «No la he venido pasando bien»

El drama y las sorpresas no paran en «Bailando». Milett Figueroa, la guapa modelo peruana, volvió al ruedo para desmentir los chismes sobre su lesión cervical y terminó desatando una tormenta de controversia. Te contamos todo lo que pasó en este escándalo que tiene a todos hablando.

Milett Figueroa reaparece en «Bailando»

Hace poco, Marcelo Tinelli anunció que Milett Figueroa se retiraba del programa debido a una lesión cervical. Pero las cosas no quedaron así. Milett volvió al set de «Bailando», pues decidió dar la cara y aclarar lo que estaba pasando.

En un streaming lleno de emociones, Milett pidió disculpas por no haber estado en la eliminación anterior y agradeció a todo el mundo, desde los jurados hasta Marcelo Tinelli, por el apoyo. Con el corazón en la mano, expresó: «Yo no la he venido pasando bien todos estos días y quiero pedirle disculpas al jurado, agradecerles por toda la oportunidad; al público que me apoyó, a mis compañeros, a toda la producción y a ti, mi amor».

Mira también: ¡Amor y trabajo! Milett Figueroa viajó a Uruguay para grabar “Los Tinelli” con Marcelo Tinelli

Con lágrimas y un nudo en la garganta, Milett se despidió oficialmente del concurso, pero dejó una puerta entreabierta: «Me hubiese encantado seguir, pero me pasaron muchas cosas en poco tiempo que costó mucho asimilarlas. Yo sé que si puedo volver, volveré. Espero que siempre me reciban con ese amor que estoy acostumbrada de ustedes».

Traumatólogo desmiente a Milett

Pero, la cosa se puso picante cuando Ángel de Brito cuestionó la gravedad de la lesión de Milett. La modelo respondió mostrando imágenes de estudios a su columna.

Sin embargo, el traumatólogo Bruno Spinassi desmintió la gravedad: «No se ve que tenga las lesiones que dijeron como desplazamiento vertebrales y protrusiones discales. Solo veo una deshidratación de los discos que lo puede tener cualquier persona que se haga una resonancia o pueda tener un dolor en el cuello o no».

Mira también: Milett Figueroa deja “Bailando” con un mensaje conmovedor: “Así es esto. Gracias infinitas”

«Respondiendo en la pregunta si Milett podría seguir bailando, basándome exclusivamente en las imágenes que ella subió la verdad, es que no veo ningún impedimento, porque tener deshidratación de disco no justifica no hacer actividad física», agregó el traumatólogo.

Esto es un escándalo total. ¿Milett podría haber seguido bailando en el reality? La duda queda flotando en el aire. Y la pregunta que todos se hacen: ¿cuál es el verdadero motivo de su salida? La polémica está servida, y aquí estaremos al tanto de cada detalle.