Milett Figueroa responde a rajes

Luego de las burlas y críticas que ha recibido por su participación en ‘El artista del año’, cantando algo desentonada el tema ‘Tusa’, Milett Figueroa aceptó los comentarios en contra y prometió que este sábado tendrá un mejor desenvolvimiento en el escenario.

“Agradezco el reto, yo no elijo la canción cada semana. La elige la producción, traté de dar lo mejor de mí, di lo mejor pero todavía ha gente que no quiere verme cantar y está bien. No a todos les gusta”, explicó Milett en el programa ‘América hoy’ y espera que esta siguiente gala le den la oportunidad de cantar una canción donde pueda lucir su voz.

La actriz y modelo aseguró que la vestimenta que utilizó le jugó una mala pasada y esa fue la razón detrás de algunos errores en vivo. “Tengo que decir algo, no podía moverme con el traje. Prometo que este sábado les va a encantar”, señaló Milett y añadió que no le molesta que la vinculen con temas faranduleros.

“Estoy acostumbrada a que mi nombre esté vinculado a ciertas notas, pero de alguna manera es parte de lo que elegí. No es un cuento de hadas, pero es maravilloso porque puedes vivir tu sueño de cantar y actuar.

Mi vida ha cambiado completamente a nivel espiritual y mental. Estoy con bastante amor, pero soltera. El amor está en todo, en tu vida, en tu carrera y en todos lados”, finalizó Milett Figueroa.