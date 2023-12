Milett Figueroa revela que celebrará Año Nuevo con Marcelo Tinelli. ¿Dónde lo pasarán?

La encantadora Milett Figueroa compartió sus planes para recibir el 2024 y se viene algo grande, pues la pasará con el reconocido Marcelo Tinelli. La modelo y actriz peruana se conectó con el programa «Amor y Fuego» para soltar la primicia que todos querían escuchar.

Milett Figueroa cierra con broche de oro el 2023

La historia comienza así: Milett Figueroa, la sensación de «Bailando 2023», va a pasar la Noche Buena con su gente en Perú. Sí, con su mami, su hermana y toda su familia. Pero, ¿y Año Nuevo? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Con el mismísimo Marcelo Tinelli en Punta del Este, Uruguay.

«Me voy a ver a mi familia, a mi mamá, a mi tío, a mi hermana, a mi hermano, a mi sobrino, a pasar Navidad con ellos», contó Milett, emocionada por volver a casa. Y si se preguntan por qué tan poquito en Perú, es que tiene la agenda a full en Argentina, ya que la está rompiendo.

Mira también: ¡Un fin de semana inolvidable! Milett Figueroa tiene cena romántica con Marcelo Tinelli antes regresar a Perú

Además, comentó sus planes para recibir el 2024. «Año Nuevo con mi amor Marcelo y me voy a Punta (del Este)», dijo Milett con una sonrisa. Y eso no es todo, porque se viene con más detalles: «Él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca, buena cena y bonitos encuentros. Realmente me gusta».

Milett regresará a Perú

¿Cuándo? Milett explicó que volará a Perú este 21, pero que vuela rápido porque ya tiene compromisos en Argentina. Y ojo, no descartó una visita al set de «Amor y Fuego». Así que agárrense, que parece que nos trae más sorpresas.

Además, Milett habló de su 2023 lleno de cambios y proyectos. Y atención, porque reveló que tiene propuestas para actuar en el 2024. ¿Preparándose para brillar en el mundo artístico?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MILETT (@milett)

Mira también: ¡La venganza es dulce! Milett Figueroa besa a bailarín delante de Marcelo Tinelli

En cuanto a las fiestas, Milett expresó su agradecimiento al público argentino: «Recién estoy en el Bailando, recién la gente me está conociendo, y de verdad que tengo mucho agradecimiento por todo el recibimiento que he tenido». Y claro, no se le escapó una mención a las propuestas que ya tiene para actuar el próximo año.

Así que, juntos para el 2024, Milett y Tinelli están listos para despedir el 2023 con pura buena onda y amor. ¡Qué viva el amor y que viva la farándula!