Milett Figueroa saca pecho por ‘La academia’ de EEG: “es como una serie de verdad”

La exchica reality que hoy se desempeña como actriz, Milett Figueroa, habló fuerte y claro tras las críticas por la calidad de ‘La academia’ de Esto es guerra (EEG).

Cabe decir que la modelo apareció en la serie sorpresivamente aparentemente teniendo un vínculo con Patricio Parodi pues le hizo una escena de celos. “Yo no sabía el personaje que sería, solamente me dijeron que era la ex de Patricio”, dijo en diálogo con ‘América Espectáculos’.

La modeló dejó en claro que hasta el momento no ha tenido ninguna escena apasionada con Patricio Parodi. “No, son más de conflicto”.

“Me siento súper con la producción, lo están haciendo tal cual una serie de verdad y me encanta porque la calidad está increíble, el video, la fotografía. Y bueno, es importante que le den la oportunidad a los chicos para que puedan expresar su talento”, manifestó.

Milett Figueroa: «Yo estudié un año canto»

“Estuve estudiando hace un año pero la experiencia en un escenario es invaluable, recién tengo la oportunidad de poder dar lo mejor de mí gracias al Artista del año”, afirmo la guapa modelo.

Rosángela aconseja a Patricio y Luciana que no se preocupen por “los códigos”

Controversiales comentarios tuvo Rosángela Espinoza, al afirmar que no tendría nada de malo que Patricio Parodi inicie una relación con Luciana Fuster, ya que los dos están solteros y no tienen que preocuparse por los “códigos”.

“La vida es tan corta, es un viaje que uno lo tiene que disfrutar y eso de los códigos, qué sé yo (…) Cada uno es independiente de lo que hace con su vida, en mi caso como aquí (en EEG) no son mis amigas. O sea, sí respeto porque no podría estar con alguien que ha besado a mi amiga”, precisó.

Para ‘Rous’, sería normal que Parodi y Fuster inicien un romance: “Puede pasar. Los dos están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”. Y es que según la influencer, Flavia Laos está en el pasado del guerrerito.

“Flavia ya quedó en el pasado, me imagino que para Patricio o quién sabe. A mí siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban decía ojalá que vuelva pero creo que que esta vez como que ya no. Creo que si Patricio tenía la intención de volver con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana”, acotó la chica reality.

