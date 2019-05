Milett Figueroa: Su propio hermano la cerró con 60 mil dólares

Tito Cáceres estuvo como invitado del programa #YoCarlos donde contó que Milett Figueroa habría tenido problemas económicos con su hermano Helmut Lidner, quien se habría quedado con un dinero de la actriz.

-Tito comentaste en el programa de Carlos Cacho que Milett y su hermano tuvieron problemas de dinero por contratos….

Lo que pasa es que Milett fue a Zhen Salón atenderse y me comentó que Helmut ya no la maneja hace un mes, su manager actual es Ramiro y cuando ella me comentó, me dijo que había tenido problemas financieros con su hermano, yo no ahondé en el tema, respeté su silencio, pero si me mencionó que todos los términos legales o contrataciones los vea con ella o su representante.

– ¿Es cierto que el ex amigo de Helmut es ahora el manager de Milett?

Es lo que dicen, que se han distanciado. El rumor es que Helmut ha chocado con un dinero de ella.

-¿Hay un monto exacto?

Más de 60 mil dólares.

-60 mil dólares es un monto bastante fuerte….

Bueno, pero a veces hay descuidos y necesidades, a la gente se le escapa, es lo que quiero pensar, pero al fin y al cabo es su hermano y tarde o temprano esta situación se tiene que solucionar.

“SOMOS UNA FAMILIA UNIDA”

Por su parte, Helmut negó que existan problemas económicos entre él y su hermana. “Nosotros somos una familia unida, así que de opiniones externas no voy a decir nada, todo en nosotros está muy bien. Mi hermana está concentrada en el teatro que es su pasión y no merece que nadie la distraiga con tonterías”, comentó el hermano de Milett. (V.Rondón).