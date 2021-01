Militares impiden el ingreso de migrantes venezolanos con disparos al aire

Compartir Facebook

El Ejército Peruano ha desplegado a sus integrantes a la frontera con Ecuador, debido a las constantes denuncias de los ciudadanos señalando que hay inmigrantes ilegales que atraviesan sin ninguna restricción, a pesar de la situación que pasa el país por la COVID-19.

En redes sociales, se ha viralizado un video donde se observa como una familia de venezolanos busca ingresar al Perú con maletas. Sin embargo, los militares niegan el pase y, para evitar que sigan avanzando, lanzan disparos al aire.

Los migrantes se quejan porque dentro de las personas existen niños que pueden asustarse o salir heridos por alguna bala perdida. “¡Hay niños, hay niños!”, se le escucha decir a uno de los migrantes junto a unos llantos de unos pequeños.

Lo de hoy en Tumbes puede generar acusaciones contra el gobierno peruano por violacion de normas internacionales. Particular atención al uso de las armas pic.twitter.com/HRsodZW6Ar — Susana Bozzo Rotondo (@susana_bozzo) January 26, 2021

No obstante, las personas que eran impedida de ingresar al país señalaban que no pensaban regresar hasta Venezuela, ya que se quedarían ahí hasta poder pasar. “No nos vamos a regresar, no nos vamos a regresar”, indica uno de los extranjeros.

Como se recuerda, hace poco, la Policía Nacional del Perú realizó un megaoperativo en Tumbes para evitar que migrantes ilegales ingresen al país. En los videos compartidos, se aprecia un tráiler lleno de extranjeros, quienes habían entrado de manera irregular.

