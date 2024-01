¡Millonada! Carlos Cacho reveló cuánto habría costado el anillo de compromiso de Alejandra Baigorria

El pasado lunes, Alejandra Baigorria sorprendió a numerosos seguidores al compartir un video en el que Said Palao le propone matrimonio en una hermosa playa de Filipinas. Ante este acontecimiento, Carlos Cacho, reconocido experto en belleza, no tardó en especular sobre el elevado costo del impresionante anillo que ahora adorna el dedo índice de la empresaria. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “La munda está con su novie”: Usuarios en redes vacilan a Mayra Couto por anunciar su romance

Carlos Cacho revela el costo del anillo

Considera como la pareja del año, Alejandra Baigorria y Said Palao han consolidado su posición como una de las relaciones más sólidas en el ámbito del espectáculo peruano. Esto se ve reforzado ahora que han oficializado su compromiso. El famoso estilista no vaciló en comentar acerca del anillo que Said Palao obsequió a Alejandra Baigorria. Esto se debe a que, al observar los videos, se evidencia que se trata realmente de una joya impresionante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Cacho (@cachomakeup)

“La verdad que lo veo grande (el anillo) y me parece un diamante, ahí hay sus kilates, claro por foto no se puede ver toda la magnitud de la piedra y de cuántos kilates estamos hablando, pero sí te puedo decir dos cosas: Es un diamante y de varios kilates, bien por ella, ya le tocaba. Además, a Alejandra la he visto más tranquila y a él lo he visto guapísimo, antes no lo seguía en redes y ahora sí”, fueron las primeras declaraciones de Carlos Cacho.

Asimismo, indicó que el precio en el cual estaría valorizado. “Estamos hablando de unos 30 mil dólares por lo menos. Bueno, ellos están trabajando e imagino que él ha hecho el esfuerzo y se lo ha dado a su novia, me parece muy justo”, indicó Carlos Cacho.

También te puede interesar leer: “La munda está con su novie”: Usuarios en redes vacilan a Mayra Couto por anunciar su romance

Usuarios respaldan a Alejandra Baigorria y Said Palao

Ante el video que hicieron públicos la parejita, miles de usuarios se mostraron muy felices por su compromiso. “Felicidades que lindos”, “¿Alguien mas lloró viendo esta increíble pedida de mano? No los conozco de cerca pero que bella pareja hacen, siempre quise verlos casados, y que emoción verlos por ese camino”, “Qué dios los llene de bendiciones”, son algunos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Said Palao Castro (@saidpalao_fit)

Incluso, el reconocido estilista brindó su opinión acerca del tipo de vestido que debería llevar Alejandra Baigorria en su boda. Frente a esta consulta, Carlos Cacho no titubeó al revelar lo siguiente: “A ella se le vería divina en un corte de sirena”.