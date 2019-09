Millonario Fidelio Cavalli ‘chotea’ a Sheyla Rojas

La relación entre la modelo peruana Sheyla Rojas y el libanés Fidelio Cavalli habría llegado a su fin. Ambos personajes decidieron borrar todas las fotografías en las que aparecían juntos de sus redes sociales. Según el programa ‘Mujeres al mando’, la decisión se habría tomado luego de que el también llamado ‘Playboy de la cocaína’ colgó una foto acompañado de dos modelos, una de ellas sentada en sus piernas acompañado de la leyenda ‘Happy Birthday Lovely’, hecho que habría molestado a la conductora de ‘Estás en todas’.

Aunque la popular ‘Shey Shey’ aún no se ha manifestado sobre el tema; ha colgado un video en sus redes sociales con la letra de una canción donde se lee que no puede ‘olvidar’. “Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo” se escucha en el clip.

Recordemos que hace solo dos semanas Fidelio Cavalli sorprendió a Sheyla con una fiesta de ensueño en Las Vegas por su cumpleaños donde le regaló una costosa cartera.

“Relación no era formal”

El conductor Jaime ‘Choca’ Mandros se pronunció sobre el distanciamiento de su amiga con el empresario y aseguró que la relación no se había formalizado. “Sheyla nunca me dijo de que había algo serio o formal, por ahí que seguían saliendo. Si se borraron (las fotos) voy a revisar y mañana preguntaré”, sostuvo el también productor.

Refirió que no era necesario que la ex chica reality borrara las fotos con su ex saliente. “Me parece que no es necesario estar borrando porque tu pasado ya todo el mundo lo sabe y se tiene archivado”, finalizó.