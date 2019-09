Millonario libanés cambia a Sheyla por modelo peruana más joven

Al parecer a Fidelio Cavalli le duró pocos días el encanto por Sheyla Rojas, y es que luego que ambos borraran sus fotografías en las que aparecían juntos en sus cuentas de Instagram, este ha puesto los ojos sobre otra belleza peruana: Paula Manzanal, quien al parecer habría flechado el corazón del millonario libanés.

Pese a que Sheyla sigue mandando mensajes subliminales a Fidelio como: “Un brindis por esos recuerdos que tenemos guardados en nuestro corazón y nos hacen sonreír cuando los recordamos”. Lo cierto es que el libanés estaría tirando maicito a la Manzanal y es que ambos se encuentran en los Ángeles, mientras que la rubia está en Europa con sus amigos.

El empresario libanés empezó a seguir a Paula a través del Instagram y no dudó en darle varios corazoncitos a las fotografías de curvilínea ex chica reality. A pesar que este medio de comunicación intentó comunicarse con Paula, no recibimos respuesta alguna, sin embargo se sabe que tendría amigos en común con el ex de Sheyla.

CONQUISTADOR.

De otro lado, Cavalli parece que es un hombre muy efusivo con sus amigas, pues recibió un cariñoso mensaje de una modelo a través de redes sociales. La joven responde a Shadi y tiene ascendencia canadiense e iraní. Ella se grabó en el video donde le decía: “Eres extrañado aquí”, junto a un corazón y el ex de Shey Shey respondió: “Te veo pronto querida” junto a otro emoticón de corazón.