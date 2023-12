Ministerio de Cultura rechazó actos discriminatorios y respalda a Deysi Araujo tras su denuncia: «Deben ser sancionados»

¡Se prenunció! El Ministerio de Cultura emitió un comunicado luego de la denuncia de Deysi Araujo, quien asegura haber sufrido actos discriminatorios. Además, sostuvo que los invitados de la bailarina a su nuevo departamento en San Isidro también pasaron por la misma suerte. Ante ello, la entidad pública rechazó todo acto discriminatorio. Incluso, pidió que sean debidamente sancionados. Recordemos que el mal momento que pasó la bailarina y sus invitados fueron captados por las cámaras de Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Ministerio de Cultura rechaza todo acto de discriminación

Luego del mal momento que pasó la bailarina Deysi Araujo y sus invitados en la reunión de inauguración de su nuevo departamento, el Ministerio de Cultura se pronunció al respecto. Recordemos que la ‘pelirroja’ adquirió una nueva vivienda en el distrito de San Isidro esperando tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, no es así, pues recientemente Deysi Araujo denunció públicamente actos de discriminación en donde vive. Ante ello, la entidad pública emitió un comunicado en donde rechazan todo acto discriminatorio y piden una debido sanción.

Con relación al acto discriminatorio de una ciudadana del distrito de San Isidro, difundido a través del programa Magaly TV y otros medios de comunicación, el

Ministerio de Cultura informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/IvXmehGFfk — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) December 1, 2023

«Rechaza el acto discriminatorio étnica-racial de una ciudadana, quien restringió el acceso a un edificio familiar de una persona, argumentando que el sombrero tradicional que llevaba no era vestimenta apropiada para el lugar, menospreciando así su identidad cultural basada en su atuendo y lugar de origen, afectando su dignidad», se puede leer en el documento. Esto hace referencia a que uno de los invitados de la bailarina sufrió actos de discriminación.

«Estos actos discriminatorios que persisten en la sociedad y que promueven la exclusión, rechazo y restricción a las personas, basado en componentes étnico-raciales, deben ser sancionados y erradicados, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos», continúa el escrito.

¿Qué pasó en el departamento de Deysi Araujo?

A través del programa «Magaly TV: La Firme», se evidenciaron los actos discriminatorios contra Deysi Araujo y sus invitados al llegar a su nuevo departamento. La bailarina detalló que invitó a sus amigos para celebrar la inauguración de su nuevo hogar. No obstante, sus invitados estuvieron retenidos en la recepción por «falta de permiso». Tengamos en cuenta que la modelo no es inquilina, sino una propietaria. Por tal motivo, se mostró profundamente indignada por este hecho.

Por tal motivo, uno de los invitados de la pelirroja afirmó que no se le dejó entrar. Se trata de su Chamán, quien asistió al departamento de Deysi Araujo para hacerle una «limpia». “Me acerco a la puerta y la presidenta del edificio prácticamente le ordenó al conserje que no abriera la puerta. Simplemente, porque me ve con el sombrero, expresó unas palabras que me dolieron. Dijo que podía entrar, pero que me quitara el sombrero porque esto no es un pueblo joven ni un asentamiento humano”, contó.