Ministerio de la Mujer pide a la Fiscalía investigar a Tony Rosado

El cantante Tony Rosado se encuentra en el ojo de la tormenta luego que El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitara a la Fiscalía una investigación de oficio contra él, luego que lanzara sobre el escenario una lamentable frase donde afirma que a la única mujer “que he violado es a mi mujer”.

“¿Yo a quién he matado?, ¿A quién he violado? A nadie. A la única que he violado es a mi mujer y por eso me dicen delincuente”, sentenció. Ante estos comentarios, el ministerio aclaró en sus redes sociales que la violación sexual dentro del matrimonio también es un delito.

“Si alguien lo confiesa públicamente, la Fiscalía debe actuar de oficio. ¡Cuando una mujer dice NO, es NO!”, señaló el Ministerio de la Mujer en Twitter.

“Que se vaya preso”

La actriz Karina Calmet mostró su indignación en su cuenta oficial de Twitter y pidió una sanción ejemplar para el intérprete de ‘Ya te olvidé’. “Por favor, que el ministerio de la mujer se pronuncie. Este hombre merece ir preso. En un país donde el feminicidio es un problema gravísimo, el ignorante dice que viola a su esposa”.

“@MimpPeru señores, les pido como ciudadana y mujer, que cada día me siento dañada y asqueada al escuchar los comentarios del señor Tony Rosado que por favor se encarguen de ejercer ejemplarmente su función, gracias”.

“Tony no está arrepentido”

Cindy Marino, quien tuvo un fuerte intercambio de palabras con el artista durante un concierto, dijo a diario Karibeña que no cree en su cambio de actitud. “Él solo se pone la soga al cuello al hablar”, afirmó y dijo que no quiere volver a trabajar con él.

“No lo haría, me paguen lo que me paguen porque primero está mi paz. Nunca en mi vida me crucé con alguien así, el nivel de estudio de ese señor es cero”, manifestó.