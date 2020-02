Ministerio de la Mujer se pronunció tras comentario sexista de Nicola a Karina

“Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a dar la plata”, mencionó Porcella en una secuencia del nuevo programa que conduce en Latina televisión. El comentario de inmediato se viralizó en redes sociales.

“Los medios de comunicación transmiten mensajes potentes a la ciudadanía, por eso deben colaborar en desterrar la violencia, las bromas sexistas y los estereotipos de género. El trabajo que realizamos con la sociedad no será exitoso si no se ponen de nuestro lado. ¡Unamos fuerzas!”, indicó el ministerio.

Los medios de comunicación transmiten mensajes potentes a la ciudadanía, por eso deben colaborar en desterrar la violencia, las bromas sexistas y los estereotipos de género. El trabajo que realizamos con la sociedad no será exitoso si no se ponen de nuestro lado. ¡Unamos fuerzas! — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) February 18, 2020

Nicola Porcella se pronunció

Luego de lo sucedido, el cuestionado personaje realizó su descargo y atinó a minimizar lo realizado. “Karina para mí es como mi mamá, yo la respeto muchísimo y ella lo sabe. De repente la manera de decirle a un participante que no la moleste fue como un chiste interno. Yo siempre he sido así, siempre he sido bromista y me dejo bromear”, aseveró para diario El Popular.

“Yo creo que mencionarme causa eso, que se muevan las redes, yo no estoy pendiente a eso. Hay gente que se tiene que dedicar a su trabajo en vez de estar buscando tres pies al gato y buscarle a cada oración lo malo”, añadió.